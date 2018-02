Težave z žrtvami, ki se postavijo na lastne noge

Trije plakati pred mestom režiserja in scenarista Martina ­McDonagha je eden tistih nominirancev za oskarje, ki iz dokaj enostavnega izhodišča – mati zahteva pravico za posiljeno in umorjeno hčer – izpelje intrigantno dramo, pri tem pa izzove tudi ameriško ­liberalno lepo dušo.



V filmu je najbolj pretresljiv obraz Frances McDormand v vlogi užaloščene matere Mildred Hayes. Redke igralke so sposobne z minimalnim trudom (vsaj tako deluje igra Frances McDormand, sicer že nagrajene z oskarjem) izraziti ali, bolje rečeno, utelesiti neizprosnost, ki jo je vtisnila vanjo bolečina ob izgubi hčere, in odločenost, da bo našla krivca za to. Ta okameneli obraz junakinje, ki obenem kaže, da prizadeta mati nima več kaj izgubiti, je lepa vizualna metafora misije, ki si jo zada – torej najti zločinca – in ob izvajanju katere bo nepopustljiva.



Na obrobju mesteca Ebbing v ­Misuriju (srednji zahod ZDA) zakupi tri plakatne površine in tja obesi tri živo rdeče plakate, na ­katerih so natisnjeni napisi: »Posiljena, medtem ko so jo morili?«, »Še vedno nobene aretacije?« in »Kako je to mogoče, šerif Willoughby?«.