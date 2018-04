V četrtek, 12. aprila, ne zamudite ...

Bela ptica v metežu: TVS 2 ob 21.30 (PREMIERA)

Vikendova ocena: ★★★

White Bird in a Blizzard. Francija/ZDA, 2014. Režija: Gregg Araki. Igrajo: Shailene Woodley, Eva Green, Christopher Meloni. Drama/triler. 91 minut.

»Ko sem bila stara 17 let, je moja mama izginila,« izjavi Kat Connor (Shailene Woodley) v začetnih prizorih filma. In natančno to se je res zgodilo: njena mama (ki jo upodablja Eva Green) je nekega dne leta 1988 preprosto izginila in Kat je to komaj opazila. Še več, materino izginotje iz čustveno zatrtega doma ji je skoraj v olajšanje. A ko se čez nekaj let vrne z univerze, ugotovi, da se bo vendarle morala spoprijeti z resnico o izginotju. Film je napol triler in napol drama o spolnem prebujenju, a v nobeni od teh polovic ni popopolnoma uspešen, čeprav je mlada Shailene Woodley izjemna v svoji igri.

Opozorilo: Film ni primeren za mlajše od 12 let.

Studio 3: TVS 1 ob 20.00



V Tarči: pri Vrhniki so ribe znova poginile, na Ptujskem jezeru so zastrupljeni labodi, v Štorah so zaradi požara evakuirali krajane ... Kdo v državi sploh skrbi za okolje?

V Globusu: o umorih novinarjev ter odgovornosti politike in organiziranega kriminala ...

V Točki preloma: dva milijona za raziskave znanstvenika Romana Jerale in 250 milijonov za kmetijske subvencije ...

MasterChef Slovenija: Pop TV ob 21.00

Slovenija, 2018. 4. sezona. Sodniki: Luka Jezeršek, Karim Merdjadi, Bine Volčič. Kuharski resničnostni šov.

Tekmovalcem prvi skupinski izziv pripravi posebna gostja, astrologinja Teodora Erhatič. V skupine se morajo razdeliti na podlagi horoskopa, kot ognjena, zračna in vodna znamenja. Nekdo na začetku ostane sam, nekdo drug pa, da bi se izognil konfliktom, zamenja svojo prvotno skupino.

Ugrabljena: Fox ob 22.00 (PREMIERA)

Taken. ZDA, 2018. 2. sezona. 1/16. Igrajo: Clive Standen, Jennifer Beals, Gaius Charles. TV-serija.

Bryan Mills, nekdanji pripadnik zelenih baretk, iz maščevalnih vzgibov postane del nevarne misije, v katerih so na preizkušnji njegov pogum in meje vzdržljivosti. Na začetku druge sezone se mora za svoje življenje boriti v skrivnem mehiškem zaporu. Njegov načrt za pobeg krene na povsem drugo pot, ko ju z mlado migrantko zajamejo prekupčevalci z ljudmi.

Izbor športa:

Sporting - Atletico: Kanal A ob 20.55

Nogomet. UEFA Liga Evropa. Četrtfinale. Prenos iz Lizbone.

Španci so na prvi tekmi v Madridu dvakrat kaznovali velike napake v portugalski obrambi in zmagali z 2 : 0. Sporting čaka težko delo, saj mora za napredovanje doseči najmanj tri gole, kar proti čvrsti madridski obrambi in našemu Janu Oblaku v vratih nikakor ne bo lahko.

Marseille - Leipzig: Sportklub 1 ob 20.50

Nogomet. UEFA Liga Evropa. Četrtfinale. Prenos iz Marseilla.

Leipzig je tudi s pomočjo Kevina Kampla na prvi tekmi pred svojimi navijači prišel do minimalne prednosti, ki jo bo poskušal zadržati na vročem gostovanju v Marseillu. Domači so prepričani, da lahko spreobrnejo izid in se uvrstijo med najboljše štiri ekipe v evropski ligi. Jim bo uspelo?

CSKA Moskva - Arsenal: Sportklub 2 ob 20.50

Nogomet. UEFA Liga Evropa. Četrtfinale. Prenos iz Moskve.

Arsenal je več kot upravičil vlogo favorita na prvem dvoboju s CSKA-jem, ki se je domov vrnil s štirimi zadetki v svoji mreži. Za minimalno upanje ekipe iz Moskve je zadel Golovin, a dejstvo je, da so topničarji z rezultatom 4 : 1 zelo blizu napredovanja v polfinale.