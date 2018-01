V četrtek, 18. januarja, ne zamudite ...

Zimske olimpijske igre: TVS 2 ob 20.00 (PREMIERA)

Slovenija, 2017. 1/3. Avtor: Miha Žibrat. Dokumentarna serija.

Letos mineva že 90 let od prvih zimskih olimpijskih iger, ki so bile leta 1924 v Chamonixu v Franciji. Zgodovina je torej bogata in večino te zgodovine bodo prikazali v treh oddajah o ZOI, ki jih je v zadnjih letih pripravil Miha Žibrat.

Prva oddaja pokriva 60-letno obdobje od leta 1924 do leta 1984, ko so se OI edinkrat odvijale na jugoslovanskih tleh, v Sarajevu. Ne le v prvi, ampak tudi v vseh naslednjih oddajah je poudarek na nastopih slovenskih športnikov, ki so na zimskih olimpijskih igrah že od samega začetka. V vseh treh oddajah, ki bodo tedenske, bo spregovorilo kar 40 slovenskih športnikov, ki so nastopili na zimskih olimpijskih igrah.

Kraljeva odločitev: HBO ob 20.00

Vikendova ocena: ★★★★

Kongens nei. Norveška, 2016. Režija: Erik Poppe. Igrajo: Jesper Christensen, Anders Baasmo Christiansen, Karl Markovics. Biografska zgodovinska drama. 133 min.

Nemški vojaški stroj 9. aprila 1940 pride v Oslo. Kralju je vsiljen ultimat: vdaja ali smrt. Z nacističnimi vojaki za petami je kraljeva družina prisiljena zapustiti prestolnico, a kralj Haakon in princ Olav se skrijeta v manjšem podeželskem kraju in skleneta zavrniti kapitulacijo ...

Izbor športa:

Smučarski poleti: TVS 2 ob 15.45

Svetovno prvenstvo. Kvalifikacije. Prenos Oberstdorfa.

Na svetovnem prvenstvu bodo slovenske barve zastopali Peter Prevc, Jernej Damjan, Anže Semenič, Domen Prevc, Tilen Bartol in Žiga Jelar, ki so nastopili konec preteklega tedna že na tekmi svetovnega pokala na letalnici na Kulmu, zaradi slabe forme pa bosta tokrat manjkala Robert Kranjec (leta 2012 svetovni prvak v Vikersundu) in Jurij Tepeš. Trener Janus bo na prvenstvo tako odpeljal šest tekmovalcev, nastopilo pa jih bo lahko pet, saj se klasični četverici lahko pridruži še eden, ker je Peter prevc branilec zadnjega naslova.

V petek in soboto so na programu štiri serije za posamični naslov, v nedeljo pa bo še ekipna tekma.