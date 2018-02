V četrtek, 22. februarja, ne zamudite ...

Studio 3: TVS 1 ob 20.00

Tarča: ob deseti obletnici smrti dr. Janeza Drnovška - kaj je zaznamovalo njegovo desetletno vladavino v politiki, gospodarstvu, družbi in kaj vse je od takrat drugače?

Globus: ob deseti obletnici razglasitve neodvisnosti Kosova - ekskluzivna reportaža Boštjana Anžina iz Srbije, s Kosova in iz Makedonije.

Točka preloma: o pomanjkanju programerjev, pa tudi o izumu, ki predstavlja dosežke ljudi s slovenskimi koreninami.

Primer Barschel: TVS 1 ob 23.25

Nemčija, 2015. 1/2. Režija: Kilian Riedhof. Igrajo: Alexander Fehling, Fabian Hinrichs, Matthias Matschke. Miniserija. 90 minut.

Politična drama je posneta po resničnih dogodkih in velja za enega največjih škandalov nemške politike, pogosto imenovan »nemški watergate«. Primer, ki ni bil nikoli do konca razrešen, ostaja predmet špekulacij in neskončnih teorij zarote.

Na koncu politične kampanje, zaznamovane s korupcijo in umazanimi triki, najdejo 43-letnega politika Uweja Barschla mrtvega v kadi hotelske sobe v Ženevi. Mlada in ambiciozna novinarja, David Burger in Olaf Nissen, raziskujeta ozadje dogodka. David je prepričan, da ni šlo za samomor in da se za Barschlovo smrtjo skriva veliko več.

Opozorilo: Mlajši otroci naj si miniserijo ogledajo s starši ali skrbniki.

Izbor ZOI 2018:

Slalom (M): TVS 2 ob 2.00 in 5.35 (v noči s srede)

Alpsko smučanje. Prenos. Posnetek ob 18.15.

Od Slovencev bosta nastopila Štefan Hadalin in Žan Kranjec, največji favorit pa je Marcel Hirscher, ki mu bo za ovratnik verjetno dihal Henrik Kristoffersen.

Kombinacija (Ž): TVS 2 ob 3.20 in 7.00 (v noči s srede)

Alpsko smučanje. Smuk in slalom. Prenos.

Nastopile bodo tudi Maruša Ferk, Ana Bucik in Tina Robnik.

Paralelni veleslalom (Ž in M): TVS 2 ob 4.00 (v noči s srede)

Deskanje na snegu. Kvalifikacije. Prenos. Posnetek v četrtek ob 13.30.

Za Slovenijo bodo nastopili Gloria Kotnik, Rok Marguč, Žan Košir in Tim Mastnak.