V nedeljo, 18. februarja, ne zamudite ...

Vrtičkanje: Kanal A ob 18.15

Slovenija, 2018. 5. sezona. Vodita: Metka T. Gomboc, Tina Ternjak. Izobraževalna serija.

Nedeljski popoldnevi bodo tudi letos prinesli nasvete za vse, ki radi uredijo cvetlični vrt ali pridelajo kaj za v lonec. Metka je strastna vrtnarka že štiri desetletja in svojo ljubezen do vrta je prenesla tudi na hčerko Tino. Strokovno podkovani voditeljici z veliko ljubezni sadita, sejeta, shranjujeta semena in ekološko vrtnarita. V teh hladnih dneh imata že polne roke dela, saj pripravljata setveno gredo iz recikliranih oken. Pomlad bosta pričarali s hijacintami in predstavili velikana iz družine čebulnic, ki ga lahko na vrtu pridelujete in pobirate vse leto. Družbo jima bo tako delal tudi sicer manj cenjen, vendar še kako dragocen por. Pomembna je predvsem njegova varovalna vloga pred boleznimi srca in ožilja, pa tudi pred rakom.

Oceanovih 13: Kanal A ob 20.00



Vikendova ocena: ★★★

Ocean's Thirteen. ZDA, 2007. Režija: Steven Soderbergh. Igrajo: George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Andy Garcia. Akcijska komedija. 122 min.

Potem ko je Danny z ekipo Benedictu odplačal milijone, ki so mu jih ukradli, se po več letih ekipa znova zbere in pripravi maščevanje za prevarantskega lastnika igralnice Banka, na njihovi strani pa je tokrat celo nekdanji sovražnik Benedict, ki ima z Bankom prav tako neporavnane račune. A tokrat ni pomemben denar, temveč maščevanje.

Armagedon: Planet TV ob 21.15



Vikendova ocena: ★★★★

Armageddon. ZDA, 1998. Režija: Michael Bay. Igrajo: Bruce Willis, Billy Bob Thornton, Liv Tyler, Ben Affleck. ZF-akcijski film. 150 min.

Proti Zemlji leti asteroid in napoveduje konec človeštva. Dan, šef Nase, zbere skupino, ki bo v asteroid zvrtala luknjo in ga razstrelila z jedrskim orožjem - črpalec nafte Harry Stamper s kolegi se mora tako v nekaj dneh izučiti za astronavta.

Na žaru - Borut Pahor: Pop TV ob 21.50



Slovenija, 2016. Vodi: Lado Bizovičar. Humoristična oddaja.

Kot je obljubil Lado Bizovičar, so se tudi pri nas lotili praženja predsednika. Šale in zbadljivke na račun Boruta Pahorja so letele iz ust Darje Zgonc, Alena Kobilice, Iva Boscarola, Jadranke Kosor, Tine Maze, Bojana Emeršiča, Eve Irgl, Helene Blagne in Zmaga Sagadina.

Izbor z ZOI 2018:

Veleslalom (M): TVS 2 ob 2.10 in 5.45 (v noči s sobote)

Alpsko smučanje. Prenos. Posnetek v bo v nedeljo ob 18.15.

Za Slovenijo bosta tekmovala Žan Kranjec in Štefan Hadalin.

Biatlon (M): TVS 2 ob 12.10



Skupinski start 15 km. Prenos.

Tekma s skupinskim startom bo zagotovo eden od vrhuncev biatlonskih tekmovanj. Odločali bodo hiter tek, dobro streljanje, zagotovo pa tudi zbranost, saj je favoritov veliko. V krogu teh je tudi Jakov Fak, nastopil pa bo še Klemen Bauer, ki se je s svojimi prejšnjimi nastopi zavihtel dovolj visoko, da je med 30-erico nastopajočih na tekmi.