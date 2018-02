V nedeljo, 25. februarja, ne zamudite ...

Operacija Valkira: Kanal A ob 22.05



Vikendova ocena: ★★★★

Valkyrie. ZDA, 2008. Režija: Bryan Singer. Igrajo: Tom Cruise, Kenneth Branagh, Bill Nighy, Carice van Houten. Zgodovinska drama/triler. 121 min.

Polkovnik Claus von Stauffenberg je bil sestavni del Hitlerjeve ekipe. A ko se zave, kako uničujoča je Hitlerjeva politika, se pridruži odporniškemu gibanju in v Hitlerjevem podzemnem bunkerju nastavi bombo.Film je posnet po resničnih dogodkih, in ker vemo, da se noben poskus atentata na Hitlerja ni posrečil, je pozornost usmerjena v pripravo na atentat. Zgodba zajame 18 mesecev od začetka leta 1943 do atentata julija 1944. Sicer dober film, a nič ne bi bilo narobe, če bi Tom Cruise kakšno vlogo izpustil, saj je včasih njegova igra že pretirano »cruisovska«.

Gangsterska enota: Kanal A ob 20.00

Vikendova ocena: ★★★

Gangster Squad. ZDA, 2013. Režija: Ruben Fleischer. Igrajo: Josh Brolin, Sean Penn, Ryan Goslin. Triler. 113 min.

Leto 1949. Gangster Mickey gradi svoj nelegalni imperij. Podkupil je pol policije ter obvladuje posel z mamili in prostitucijo. Ko se narednik John izkaže za nepodkupljivega, dobi priložnost, da izbere gangstersko enoto za boj proti Mickeyju. Vanjo povabi vojnega veterana Jerryja in še četverico sposobnih mož. Policisti delujejo onkraj zakona.

Zlomljena puščica: Planet TV ob 20.55

Vikendova ocena: ★★★

Broken Arrow. ZDA, 1996. Režija: John Woo. Igrajo: John Travolta, Christian Slater, Samantha Mathis, Delroy Lindo. Akcijski triler. 108 min.

Vojaški pilot Vic ameriški vojski iz maščevanja ukrade dve jedrski konici. Grozi, da ju bo uporabil, če ne bo dobil 250 milijonov dolarjev. Načrte mu prekriža njegov nekdanji sodelavec Riley, ki mu pomaga rangerka Terry. Začne se igra mačke z mišjo ...

Izbor ZOI 2018

Rusija : Nemčija TVS 2 ob 5.10

Hokej na ledu (M). Finale. Prenos. Posnetek ob 14.05

Finale v Sočiju so dobili Kanadčani, ki so premagali Švede s 3:0, tokrat pa so obe ekipi presenetljivo izločili Nemci, ki so v četrtfinalu s 4 : 3 izločili Švede, nato pa v polfinalu z istim rezulatom še favorizirane Kanadčane. Nemci se bodo tako za hokejsko krono pomerili z Rusijo, ki že od začetka turnirja velja za favorita za končnega zmagovalca.

Smučarski tek (Ž): TVS 2 ob 7.50

30 km. Prenos.

Svoj tekaški maraton bodo odtekla tudi dekleta., od Slovenk se bo v smučino podala Anamarija Lampič.

Zaključna slovesnost: TVS 2 ob 11.55

Prenos.

Z zaključno slovesnostjo bo padel zastor na 23. zimske olimpijske igre.

Pjongčang 2018: TVS 2 ob 20.00

Vrhunci slovenskih nastopov.

V enourni oddaji bodo ob zaključku ZOI še enkrat podoživeli nastope slovenskih športnikov. Spomnili se bodo največjih uspehov, med katere zagotovo sodita srebrna kolajna Jakova Faka v biatlonu in zmaga slovenskih hokejistov nad reprezentanco ZDA, pa tudi razočaranj, denimo dopingiranega Žige Jegliča, naših smučarskih skakalcev itd. Zbrali so številne odzive in izjave.