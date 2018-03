V petek, 16. marca, ne zamudite ...

Jimmyjev dom: TVS 2 ob 20.05

Vikendova ocena: ★★★★

Jimmy's Hall. Koprodukcija, 2014. Režija: Ken Loach. Igrajo: Barry Ward, Francis Magee, Aileen Henry. Zgodovinska drama. 109 minut.

Jimmyjev dom, film Kena Loacha, sinonima za angleški socialni realizem, zabeljen s socialističnimi ideali, morda ni eden njegovih vrhuncev, saj so liki preveč arhetipski (svetniška mati, junak, zlobnež ...) in scenarij preveč premočrten, a vseeno gre za spodobno dramo o irski politični zgodovini. Leta 1932 se Jimmy Gralton po desetletju odsotnosti iz ZDA vrne nazaj na Irsko, da bi pomagal bolni mami. Ko vidi kako revni in tlačeni so ljudje, se v njem zbudi aktivistični duh in na novo odpre dvorano, v kateri mladi plešejo in se družijo. A ples in Jimmyjev čedalje večji vpliv na mladino vsem ni všeč.

Opozorilo: Film ni primeren za mlajše od 12 let.

Allmen: Fox Crime ob 22.00 (PREMIERA)



Allmen und die Libellen. Nemčija, 2017. 1. sezona. 1/2. Igrajo: Heino Ferch, Samuel Finzi, Andrea Osvárt. Miniserija.

Radodaren, z bogatim okusom, a brez ficka. Johann Friedrich von Allmen ima rad ženske in boljše stvari v življenju. Žal se zdi, da mu je sreča obrnila hrbet, zato se zateče h kraji. A pri tem odkrije še večji zločin in najde novo strast. Allmen želi zdaj iskati ukradene umetnine, s čimer privabi temne sile za bleščečim pročeljem evropske elite.

Ryanova hči: TVS 1 ob 23.05



Vikendova ocena: ★★★★

Ryan's Daughter. VB, 1970. Režija: David Lean. Igrajo: Robert Mitchum, Trevor Howard, Christopher Jones. Romantična drama. 186 min.

Irska med 1. svetovno vojno. Rosy Ryan je poročena z zadržanim in aseksualnim učiteljem Charlesom, zato ljubimka z angleškim oficirjem Randolphom. Ko vaški bebček Michael razkrije njuno romanco, zlobni jeziki opravijo svoje. Nato izbruhne nov škandal: nekdo je izdal skupino irskih revolucionarjev.

Opozorilo: Film ni primeren za mlajše od 12 let.

Izbor športa:

Smučarski tek: Sprint: TVS 2 ob 12.10

Nordijsko smučanje. Svetovni pokal. Prenos iz Faluna.

Ekipna tekma: TVS 2 ob 15.55

Alpsko smučanje. Svetovni pokal, finale. Prenos iz Areja

Smučarski poleti: TVS 2 ob 17.25

Nordijsko smučanje. Kvalifikacije. Svetovni pokal. Prenos iz Vikersunda.

Vlado Kreslin in Mali bogovi: Cvetličarna Ljubljana

Big band RTV Slovenija in Gašper Bertoncelj: SiTi teater Ljubljana

The Game: Kino Šiška Ljubljana

David Jarh Kvartet: Ljubljanski grad