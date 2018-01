V ponedeljek, 22. januarja, ne zamudite ...

Največja ljubezen: Planet TV ob 21.30 (PREMIERA)

Amor Maior. Portugalska, 2016. 1. sezona. 1/170. Igrajo: Sara Matos, José Fidalgo, Inês Castel-Branco. Nadaljevanka.

Po dveh novih turških serijah, ki jih v novem letu predvajajo na komercialnih televizijah, bodo zdaj v spored Planet TV uvrstili še portugalsko serijo Največja ljubezen. Nadaljevanka bo gledalce odpeljala v Lizbono, po igri in produkciji pa spominja na južnoameriške in turške serije.V seriji bodo lahko gledalci spremljali Claro, njeno ljubezensko zgodbo ter njen boj s polsestro in roko zakona. Clarino mamo je ubila njena polsestra Francisca, ki se je potem celo poročila z njenim očetom. Clara skrbi za svoje mlajše brate in sestre, nenadoma pa se mora odreči še ljubezni do mladega policista Manela, saj sta se po naključju znašla vsak na svoji strani zakona. Ko je hotela Clara pomagati mlajšemu bratu, je namreč sodelovala pri kraji.

Pogrešani dekleti: TVS 2 ob 22.30

The Missing. VB, 2016. 2. sezona. 1/8. Igrajo: Keeley Hawes, David Morrissey, Tchéky Karyo, Abigail Hardingham, Laura Fraser. TV-serija. 60 minut.

Serija, ki je v prvi sezoni zelo realistično in z veliko suspenza prikazala izginotje 5-letnega Oliverja, se vrača z novim primerom, ki ju povezuje le vztrajni francoski preiskovalec Julien Baptiste.

Leta 2003 v Nemčiji ugrabijo 11-letno Alice Webster. Tik pred božičem leta 2014 se v isto mesto opoteče dekle, ki pove, da je Alice Webster in da jo je ugrabitelj zadrževal s Sophie Giroux, ki je izginila takrat kot ona. Zdaj že upokojeni kriminalist Baptiste posumi, da dekle ni Alice.

Druga sezona je enako dobro spisana in odigrana kot prva, zgodba je še bolj kompleksna in vznemirljiva, tako da gledalca še bolj posrka vase. Priporočamo vsem ljubiteljem kakovostnih kriminalk.

Izbor športa:

Srbija : Francija: TVS 2 ob 18.10

Rokomet. Evropsko prvenstvo (M). Prenos iz Zagreba HD