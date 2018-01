V soboto, 13. januarja, ne zamudite ...

Filmski premieri Kapitan Fantastični in Divja, med športi pa 1. tekmo Slovenije na EP v rokometu, polete in smuk v Wengnu.

Kapitan Fantastični: TVS 1 ob 20.05 (PREMIERA)

Vikendova ocena: ★★★★

Captain Fantastic. ZDA, 2016. Režija: Matt Ross. Igrajo: Viggo Mortensen, George MacKay, Frank Langella, Kathryn Hahn. Komedija/drama. 118 minut.

Naslovni kapitan je Ben (Viggo Mortensen), oče šestih otrok, s katerimi živi v gozdu, kjer se posvečajo fizičnemu in akademskemu urjenju. Civilizacije ne zavračajo, a ne sprejemajo potrošniškega kapitalizma. Toda ko se mora družina po tragičnem dogodku podati v svet, so Benovi nauki, ki jih vceplja otrokom, pred težko preizkušnjo.Film, ki ni sentimentalen, a hkrati tudi ni ironičen, na svoj nenavaden način sproža čisto običajna vprašanja o starševstvu v današnjem potrošniškem svetu. Več kot povprečen družinski film.

Opozorilo: Film ni primeren za mlajše od 12 let.

Divja: Planet TV 22.00 (PREMIERA)

Vikendova ocena: ★★★★

Wild, ZDA, 2014. Režija: Jean-Marc Vallée. Igrajo: Reese Witherspoon, Laura Dern, Gaby Hoffmann. Pustolovska biografska drama. 115 min.

Po mnogih letih lahkomiselnega življenja, odvisnosti od heroina in uničenega zakona se Cheryl odloči za korenito spremembo in se odpravi na 1770 km dolgo gorsko pešpot, na kateri bo skušala premagati notranje demone in boleče spomine.

Športni izbor:

Smuk (Ž): TVS 2 ob 10.40

Svetovni pokal. Prenos iz Bad Kleinkircheima.

Smuk (M): TVS 2 ob 12.25

Svetovni pokal. Prenos iz Wengna.

Smučarski poleti: TVS 2 ob 14.00

Svetovni pokal. Prenos s Kulma.

Nemčija : Črna gora: TVS 2 ob 17.05

Rokomet (M). EP. Prenos iz Zagreba.

Makedonija : Slovenija: TVS 2 ob 19.00

Rokomet (M). EP. Prenos iz Zagreba.

Strokovnjaki pravijo, da bo prva tekma z Makedonijo za Slovenijo zelo zahtevna in morda celo že odločilna. Slovenija je namreč v skupini z Nemčijo, ki je favorit, Črno goro, ki je na papirju slabša reprezentanca od Slovenije, čeprav je ne gre podcenjevati, in Makedonijo, ki ima taktično dobro podkovanega selektorja Raula Gonzaleza.