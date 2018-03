V sredo, 14. marca, ne zamudite ...

Podeželski zdravnik: TVS 1 ob 20.05

Vikendova ocena: ★★★★

Médecin de campagne. Francija, 2016. Režija: Thomas Lilti. Igrajo: François Cluzet, Marianne Denicourt, Christophe Odent, Patrick Descamps. Komična drama. 102 minuti.

Prebivalci okraja lahko vedno računajo na pomoč Jean-Pierra, podeželskega zdravnika. Na voljo jim je sedem dni v tednu, podnevi in ponoči. Toda lepega dne zboli prav Jean- Pierre, saj mu odkrijejo možganski tumor. Iz mestne bolnišnice pošljejo mlado zdravnico Nathalie, da bi mu pomagala. A vprašanje je, če ji bo uspelo v vsem nadomestiti zdravnika, ki se ima za nezamenljivega.Gre sicer za klišejsko zgodbo, a to niti najmanj ne zmoti. Dialogi so izvirni, liki dodelani in prepričljivi, prikaz francoskega podeželja pa pristen.

Opozorilo: Mlajši otroci naj si film ogledajo s starši ali skrbniki.

Od blizu: Sabina Cvilak: TVS 2 ob 20.55



Slovenija, 2018. Vodi: Vesno Milek. Pogovorna oddaja.

Kot najobetavnejša mlada sopranistka je bila nagrajena s stoječimi ovacijami v washingtonski nacionalni operi, kamor jo je povabil Placido Domingo, potem je šla njena kariera samo še navzgor. Po Helsinkih in Washingtonu je Mimi iz La Boheme zaživela tudi na odru mariborske opere.

Poti k zvezdam: TVS 2 ob 22.50



Vikendova ocena: ★★★★

Maps to the Stars. Koprodukcija, 2014. Režija: David Cronenberg. Igrajo: Julianne Moore, Mia Wasikowska, Robert Pattinson. Drama. 111 min.

Sodobni Hollywood. Benjie ima komaj trinajst let in je že slaven. Njegov oče Stafford Weiss je meditacijski guru. Ena od njegovih klientk je odcvetela zvezdnica Havana, ki si želi nastopiti v predelavi filma, s katerim je zaslovela njena mama. Agatha, dekle z iznakaženim videzom, pa je Havanina nova asistentka ...

Opozorilo: Film ni primeren za mlajše od 15 let.

Dva dneva za ubijanje: Kino bo 23.40



Vikendova ocena: ★★★★

Deux jours à tuer. Francija, 2008. Režija: Jean Becker. Igrajo: Albert Dupontel, Marie-Josee Croze, Pierre Vaneck. Romantična drama. 85 min.

Antoine je uspešen poslovnež srednjih let, ki živi srečno družinsko življenje na razkošnem domu in ima za nameček še ljubico. A globoko v sebi ve, da je njegovo življenje zlagano, zato se na svoj rojstni dan odloči vanj vnesti več iskrenosti. To pa še kako vpliva na vse okoli njega.

Izbor športa:

Smuk (M + Ž): TVS 2 ob 10.25 in 11.55



Alpsko smučanje. Svetovni pokal. Prenos iz Areja.

Smučarski skoki (M): TVS 2 ob 17.25



Nordijsko smučanje. Svetovni pokal. Kvalifikacije. Prenos iz Trondheima.

Barcelona : Chelsea: Kanal A ob 20.30



Nogomet. UEFA Liga prvakov. Prenos.

Derbi na Stamford Bridgeu ni razočaral, končal pa se je neodločeno z 1:1. Na Camp Nouu se zato obeta napet boj. Angleži morajo igrati napadalno, saj potrebujejo vsaj gol za napredovanje. A Barca zna odgovoriti na številne taktične zamisli nasprotnikov.