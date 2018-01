V sredo, 17. januarja, ne zamudite ...

Z druge strani: TVS 1 ob 20.05 (PREMIERA)

Vikendova ocena: ★★★★

S one strane. Hrvaška/Srbija, 2016. Režija: Zrinko Ogresta. Igrajo: Ksenija Marinković, Lazar Ristovski, Tihana Lazović, Robert Budak. Drama. 85 minut.

Patronažna sestra Vesna živi z odraslima otrokoma sredi Zagreba. Sin je poročen, hčerka je zaročena in videti je, da je vse v najlepšem redu. Razen preteklosti, povezane z njihovimi imeni. Ko je Vesna pred dvajsetimi leti prišla v Zagreb, je za seboj pustila spomine na vojno v Bosni, v kateri je ključno vlogo odigral tudi njen mož Žarko, ki se je zaradi tega znašel med obsojenimi zločinci v Haagu. A zdaj je spet prost in pokliče Vesno. Provokativna psihološka drama, ki se sprašuje, kje so meje odpuščanja in ali je sploh kdaj mogoče ubežati preteklosti.

Opozorilo: Mlajši otroci naj si film ogledajo s starši ali skrbniki.

Poslednji samuraj: Kanal A ob 20.00

Vikendova ocena: ★★★★

The Last Samurai. ZDA, 2003. Režija: Edward Zwick. Igrajo: Tom Cruise, Ken Watanabe, Tony Goldwyn, Timothy Spall. Akcijska drama. 154 min.

Vojaškega oficirja Nathana Algrena po ameriški državljanski vojni najamejo, da bi izuril sodobno japonsko vojsko, ki bi zatrla uporniške samuraje. Med spopadi Algrena zajamejo samuraji. Tako spozna njihovega vodjo Kacumota, ki mu kmalu povsem spremeni pogled na svet, in Algren se tako znajde pred težko odločitvijo.

Velika Gilly Hopkins: Kino ob 20.00 (PREMIERA)

Vikendova ocena: ★★★

The Great Gilly Hopkins. ZDA, 2015. Režija: Stephen Herek. Igrajo: Sophie Nélisse, Kathy Bates, Julia Stiles, Bill Cobbs. Komedija/drama. 99 min.

11-letna Gilly je zamenjala že kar nekaj rejniških družin, zato ni navdušena, ko jo posvoji čudaška Maime. Prepričana je, da se je bo tudi ona kmalu naveličala, zato upa, da jo bo kmalu poiskala biološka mati. A Maime ji priraste k srcu ravno, ko se na vratih prikaže njena babica. Bo morala zapustiti edino družino, ki jo je vzljubila?

Izbor športa:

Nemčija : Makedonija: TVS 2 ob 18.05

Črna gora : Slovenija: TVS 2 ob 20.00

Rokomet (M). Evropsko prvenstvo. Prenos iz Zagreba.

Slovenija za uvrstitev v drugi del tekmovanja, ki bo potekal v Varaždinu, nujno potrebuje zmago.