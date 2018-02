V sredo, 21. februarja, ne zamudite ...

Po nočnem smuku in krosu sledi še ekipni tek. Zvečer priporočamo dramo Truman in oddajo Od blizu, kjer bo gostja Mateja Svet.

Truman: TVS 1 ob 20.05 (PREMIERA)



Vikendova ocena: ★★★★

Truman. Španija/Argentina, 2015. Režija: Cesc Gay. Igrajo: Ricardo Darín, Javier Cámara, Dolores Fonzi. Komedija/drama. 108 minut.

Mojstrsko spisan in odigran pogled na prijateljstvo, ki ga ne moreta razbiti niti fizična razdalja niti čas, je delo Cesca Gaya, ki je občinstvo in kritike navdušil že z vinjetami o krizi srednjih let: V vsaki roki pištola. Prijatelja sta Julian in Tomás, ki ju je po mladostni povezanosti življenje ločilo. Julian je ločen bolj ali manj uspešen igralec v Madridu, Tomás pa poročen učitelj v Kanadi. Po mnogih letih pa se Tomás in Julian spet nepričakovano snideta in njuno prijateljstvo v hipu spet oživi - skupaj preživita nekaj čudovitih dni, polnih spominov in nostalgičnih občutkov, družbo pa jima ves čas dela Julianov pes Truman. A srečanje je verjetno njuno zadnje.

Opozorilo: Film ni primeren za mlajše od 12 let.

Od blizu: Mateja Svet: TVS 2 ob21.00



Slovenija, 2018. Vodi: Vesna Milek. Pogovorna oddaja.

V kolektivnem spominu nekdanje države je ostala kot najboljša jugoslovanska smučarka. Pri petnajstih je nastopila na olimpijadi, leta 1988 v Calgaryju osvojila tudi prvo žensko smučarsko olimpijsko medaljo. O njenem značaju pove veliko že to, da se je pri 21 letih odločila, da nepreklicno naredi konec karieri. Mateja Svet se je pred 30 leti pred mediji zavila v molk ...

Oblaki nad Sils Mario: TVS 2 ob 22.30

Vikendova ocena: ★★★★

Clouds of Sils Maria. Koprodukcija, 2014. Režija: Olivier Assayas. Igrajo: Juliette Binoche, Kristen Stewart, Chloë Grace Moretz. Drama. 124 minut.

Igralka Maria Enders je zaslovela pri osemnajstih, ko je odigrala vlogo fatalke, ki zapelje in zavrže svojo šefico Heleno. Več kot 20 let kasneje ji ponudijo vlogo v isti predstavi, le da naj bi tokrat odigrala Heleno

Opozorilo: Film ni primeren za mlajše od 12 let.

En dan: Planet TV ob 22.55

Vikendova ocena: ★★★★

One Day. ZDA/VB, 2011. Režija: Lone Scherfig. Igrajo: Anne Hathaway, Jim Sturgess, Patricia Clarkson. Romantična drama. 107 minut.

Dan, ki se začne v zgodnjih jutranjih urah leta 1988, ko glavna junaka Dexter in Emma proslavljata maturo, je 15. julij. Vsak nov dan je novo leto in njuno življenje se za stopnjo ali dve premakne v odraslost, vse do sedanjosti. Emma je povsem zaljubljena v Dexterja, a on je ženskar, poln samega sebe.

Izbor ZOI 2018:

Smuk (Ž): TVS 2 ob 3.00 (v noči s torka)

Alpsko smučanje. Prenos. Posnetek ob 17.55.

V hitrih disciplinah na teh OI nimamo Slovenke, ki bi nasledila zlati uspeh Tine Maze iz Sočija. Ker Ilka Štuhec okreva po poškodbi, bo nastopila samo Maruša Ferk.

Smučarski kros (M): TVS 2 ob 3.30 in 5.15 (v noči s torka)

Smučanje prostega sloga. Kvalifikacije in izločilni boji. Posn. in prenos. Posnetek ob 19.00

Čeprav edini slovenski predstavnik Filip Flisar v svetovnem pokalu ni prav blestel, je vseeno med kandidati za medalje.

Smučarski tek - ekipni sprint (M in Ž): TVS 2 ob 9.00 in 11.00

Prenos.

Med fanti bosta nastopila Janez Lampič in Miha Šimenc, med dekleti pa Anamarija Lampič in Katja Višnar.

Slalom (M): TVS 2 ob 2.00 in 5.35 (v noči na četrtek)

Alpsko smučanje. Prenos. Posnetek v četrtek ob 18.15.

Od Slovencev bosta nastopila Štefan Hadalin in Žan Kranjec, največji favorit pa je Marcel Hirscher, ki mu bo za ovratnik verjetno dihal Henrik Kristoffersen.

Kombinacija (Ž): TVS 2 ob 3.20 in 7.00 (v noči na četrtek)

Alpsko smučanje. Smuk in slalom. Prenos.

Paralelni veleslalom (Ž in M): TVS 2 ob 4.00 (v noči na četrtek)

Deskanje na snegu. Kvalifikacije. Prenos. Posnetek v četrtek ob 13.30.