V sredo, 21. marca, ne zamudite ...

Premiera drame 24 tednov o nosečnosti z otrokom z okvaro, priporočamo še nočni triler Izginotje Alice Creed in kriminalko Beti Bu.

24 tednov: TVS 1 ob 20.05 (PREMIERA)



Vikendova ocena: ★★★★

24 Wochen. Nemčija, 2016. Režija: Anne Zohra Berrached. Igrajo: Julia Jentsch, Bjarne Mädel, Johanna Gastdorf. Drama. 103 minute.

Astrid je uspešna komedijantka, ki prek TV-zaslonov zabava milijone. Zasebno življenje zadovoljno deli s producentom in možem Markusom ter devetletno hčerko, zato ji nova nosečnost ne povzroča preglavic. Z novico, da se lahko njun drugi otrok rodi z resno okvaro, se par spoprime optimistično, a z vsakim tednom se poraja več vprašanj. Po napornih pogovorih in iskrenem soočenju z vsemi strahovi Astrid spozna, da mora odločitev, ki bo usodno zaznamovala njeno življenje in življenje njenih najdražjih, sprejeti sama. Družbeno provokativen film je hkrati tudi dober intimen portret sodobne ženske.

Opozorilo: Film ni primeren za mlajše od 12 let.

Čarobni trenutki glasbe - Maria Callas, Tosca, 1964: TVS 2 ob 20.00



Nemčija, 2017. Režija: Holger Preusse. Glasbeni dokumentarni film. 52 min.

Začetek leta 1964 je glasbenemu svetu prinesel veliko presenečenje. Na operni oder se je kot prima donna vrnila Maria Callas. Njena Tosca v Kraljevi operni hiši v Londonu je postala senzacija. Dokumentarec razkriva ozadje te čudovite predstave, ki jo je režiral slavni Franco Zefirelli.

Izginotje Alice Creed: Kanal A ob 22.45

Vikendova ocena: ★★★★

The Disappearance of Alice Creed. VB, 2009. Režija: J Blakeson. Igrajo: Martin Compston, Eddie Marsan, Gemma Arterton. Kriminalka/triler. 100 min.

Vic in Danny, nekdanja zapornika, se zelo natančno pripravita na ugrabitev. Nakupita vse potrebno in zvočno izolirata najeto stanovanje ter prtljažnik. Potem omamita mladenko, jo stlačita v kombi, preneseta v stanovanje in posnameta filmček, ki ga pošljeta njenemu bogatemu očetu ...

Opozorilo: Film ni primeren za mlajše od 15 let.

Beti Bu: TVS 2 ob 23.10

Vikendova ocena: ★★★★

Betibú. Argentina/Španija, 2014. Režija: Miguel Cohan. Igrajo: Mercedes Morán, Daniel Fanego, Alberto Ammann, José Coronado. Kriminalka. 100 min.

Vplivnega poslovneža Chazarreto, ki je bil osumljen in nato oproščen umora svoje žene, nekdo ubije na njegovem domu. Urednik priljubljenega časopisa želi za pokrivanje vročega primera angažirati Nurit, znamenito pisateljico kriminalnih romanov, ki je bolj znana pod psevdonimom Beti Bu.

Opozorilo: Film ni primeren za mlajše od 12 let.

Koala Voice, The Mint: Channel Zero, Ljubljana