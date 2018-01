V sredo, 3. januarja, ne zamudite ...

Božja volja: TVS 1 ob 20.05 (PREMIERA)

Vikendova ocena: ★★★

Se Dio vuole. Italija, 2015. Režija: Edoardo Maria Falcone. Igrajo: Marco Giallini, Alessandro Gassman, Laura Morante. Komedija. 87 minut.

Tommaso je uspešen in spoštovan srčni kirurg in zagrizen ateist. Ko sin Andrea, sicer študent medicine, na družinskem srečanju pove, ima veliko novico, Tommaso in žena najprej pomislita, da bo priznal svojo homoseksualnost. Vendar jima sporoči nekaj drugega (za Tommasa precej hujšega): rad bi postal duhovnik, k čemur ga je navdihnil karizmatični duhovnik Don Pietro. Tommaso je ves iz sebe: odloči se, da bo Don Pietra razkrinkal kot šarlatana.

Komični »dvoboj« med lokalnim župnikom in arogantnim kirurgom je središče italijanske komedije, ki je popolnoma očarala domače občinstvo.

Astor Piazzolla: Tango nuevo: TVS 2 ob 20.00 (PREMIERA)

Francija, 2016. Režija: Daniel Rosenfeld. Dokumentarni film.

Eden največjih skladateljev 20. stoletja je revolucionarno spremenil tango. Z odmikom od tradicije je to argentinsko glasbo s plesišč ponesel v koncertne dvorane. Tako se je po letu 1955 rodil tango, namenjen poslušanju. Navdihovali so ga jazz, kletzmer, Bach, Stravinski in Bartok, tedanji puristi pa so ga prezirali. Posvetilo ob 25-letnici skladateljeve smrti 1992 predstavlja še neobjavljene posnetke.

Od blizu: Saša Lošić: TVS 2 ob 20.55

Slovenija, 2017. Vodi: Vesna Milek. Pogovorna oddaja.

Odkar se je rodila zdaj že ponarodela uspešnica Bolje biti pijan nego star, je preteklo dolgih 32 let. Vmes so se zgodile strašne stvari, a pesem 18-letnika, ki jo je zložil v vojski, ostaja. In z njo okus prve zaljubljenosti, ki bo najbrž vedno enak. Plavi orkestar, ki v zadnjih letih deluje projektno in ne več redno, je vnovič na glasbeni turneji, med katero se bo ustavil tudi v ljubljanskih Stožicah.

Pretesna koža: TVS 2 ob 21.55

Vikendova ocena: ★★★★

Short Skin - I dolori del giovane Edo. Italija, 2014. Režija: Duccio Chiarini. Igrajo: Matteo Creatini, Francesca Agostini, Nicola Nocchi, Miriana Raschillà. Komedija. 86 min.

Sedemnajstletnega Eda že od otroštva mučijo težave s penisom, prekratka kožica mu onemogoča že samozadovoljevanje, kaj šele da bi se spuščal v spolne odnose z dekleti. Prav nič ne pomaga, da vsi okrog njega, od najboljšega prijatelja do sestre, govorijo samo še o seksu.

Opozorilo: Film ni primeren za mlajše od 12 let.

Šport:

Slalom (Ž): TVS 2 ob 12.50 in 16.25



Alpsko smučanje. Svetovni pokal. Prenos iz Zagreba.

Smučarski skoki (M): TVS 2 ob 13.50



Novoletna turneja. Kvalifikacije. Prenos iz Innsbrucka.

Smučarski teki (Ž in M): TVS 2 ob 15.30



Novoletna turneja. Sprint. Vključitev v prenos iz Oberstdorfa.