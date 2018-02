V sredo, 7. februarja, ne zamudite ...

Proslava ob slovenskem kulturnem prazniku: TVS 1 ob 19.55

Proslava ob slovenskem kulturnem prazniku s podelitvijo Prešernovih nagrad in nagrad Prešernovega sklada. Slovenija, 2018. Prenos.

»Zakaj ne moremo vsega povedati z besedo?« je pred časom ugotavljal baletnik Pino Mlakar in v tem duhu je nastala proslava, pri kateri avtorja Rosana Hribar in Gregor Luštek v ospredje postavljata povezovanje. Nastopili bodo Simfonični orkester SNG Maribor pod vodstvom Simona Krečiča, Baletni ansambel SNG Maribor, pevci Trkaj, Omar Naber, Mirko in Zlatan Čordić, glasbeniki Klemen Golner, Jure Rozman in Anže Langus Petrović, igralka Silva Čušin ...

Po prenosu prireditve sledi oddaja Prešerno po Prešernu, v kateri bodo spremljali dogajanje po proslavi v preddverju Cankarjevega doma.

Od blizu: Iztok Mlakar: TVS 2 ob 21.00

Slovenija, 2018. Vodi: Vesna Milek. Pogovorna oddaja.

Pravijo, da je upesnil našo dušo in nam pokazal ogledalo. Pravijo, da je primorski bard, ki poje o ljubezni, minevanju, smrti, radostih, boju in krivicah malega človeka. Njegove pesmi so ponarodele, njegovi glasbeni albumi pa najbolj prodajani tudi v času, ko se pravzaprav ne prodajajo več.

Krvne vezi: TVS 2 ob 22.25

Vikendova ocena: ★★★★

Blood Ties. Francija/ZDA, 2013. Režija: Guillaume Canet. Igrajo: Clive Owen, Marion Cotillard, Billy Crudup, Mila Kunis. Kriminalka. 127 min.

New York leta 1974. Chris (Owen) se po večletni zaporni kazni vrne domov. Pred zaporom ga pričaka mlajši brat Frank (Crudup), policist, ki verjame, da bo Chris obrnil nov list v življenju in mu v ta namen odpre vrata svojega doma ter mu pomaga, da spet naveže stik z otroki in nekdanjo ženo (Cotillard). A kmalu postane jasno, da se Chris ni znebil starih navad ...Odlična igralska zasedba v režijsko zelo profesionalno spoliranem filmu, ki pa vseeno prinaša preveč formulaično zgodbo, da bi bil kaj več kot še en žanrski izdelek.

Opozorilo: Film ni primeren za mlajše od 15 let.

Hčerka najboljšega prijatelja: Planet TV ob 22.55

Vikendova ocena: ★★★

The Oranges. ZDA, 2011. Režija: Julian Farino. Igrajo: Hugh Laurie, Catherine Keener, Oliver Platt, Leighton Meester. Romantična komedija. 90 minut.

David Wallling in njegova žena Page imata resne zakonske težave. Ko se David zaljubi v mlado Nino, hčer svojih sosedov Terryja in Carol Ostroff, ki se je po petih letih vrnila domov, se zdi, da njunega načetega zakona ni več možno popraviti. Novico o očetovi nezvestobi še najteže prenaša hči Vanessa, ki je bila nekoč Ninina najboljša prijateljica. Le preverjena igralska zasedba je tista, ki rešuje raztreseno komedijo in poveže zgodbo. A film bi verjetno bolje deloval kot močna družinska drama.