V torek, 20. februarja, ne zamudite ...

Sprehod z Renato Salecl: TVS 1 ob 20.00 (PREMIERA)

Wanderlust with Renata Salecl. Belgija, 2017. Avtorica: Alicja Gescinska. Dokumentarna oddaja.

Filozofinjo in sociologinjo Renato Salecl, ki je glavna raziskovalka na zasebnem Inštitutu za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani in profesorica na višji šoli Birkbeck v Londonu, je v Ljubljani obiskala belgijska televizijska ekipa. To povsod v svetu priznano slovensko znanstvenico tako spoznavamo ob pitju kave v njenem stanovanju, na sprehodu po mestnih ulicah, obisku tržnice, muzeja sodobne umetnosti, fitnesa, spremljamo jo tudi na delovnem mestu, Inštitutu za kriminologijo.

V pogovoru se razkrivajo njene misli in koncepti o vsakdanu sodobnega človeka, anksioznosti, tiraniji izbire, potrošništvu in odločanju.

Akcent: Kriptovalute: TVS 2 ob 21.35



Slovenija, 2018. Pogovorna oddaja.

Po svetu in tudi pri nas že nekaj časa razsaja nov pojav, ki ga še najlaže opišemo kot kriptovročico. Čeprav so kriptovalute še vedno pri večini prebivalcev zavite v meglo nerazumevanja, pa se drzni posamezniki vendarle odpravljajo v nakup neznanega in nepredvidljivega. In nekaterim tudi uspe, da čez noč obogatijo. To seveda pri ostalih sproža nemir in občutek, da zamujajo veliko priložnost, da bi tudi sami na lahek način obogateli.

Preverjeno: Pop TV ob 22.00



Slovenija, 2018. Vodi: Alenka Arko. Aktualno-informativna oddaja.

Od smrti Janeza Drnovška je deset let. Bil je predsednik kar dveh različnih držav, kar je svetovna posebnost. O njem bodo spregovorili prijatelji, sošolci, sodelavci, politiki. Sarajevo je bilo nekoč veliko mesto kulture, veljalo je tudi za najbolj zabavno in je leta 1984 uspelo Sloveniji ukrasti zimsko olimpijado. Kakšno je mesto danes?

Izbor ZOI 2018:

Slovenija : Norveška: TVS 2 ob 8.35

Hokej. Kvalifikacije za četrtfinale. Prenos.

Slovenija v dvobojih z Norveško doslej ni bila psoebej uspešna, na svetovnem prvenstvu lani v Franciji je proti tej reprezentanci izgubila z 1 : 5. A kapetan Muršak pravi, da bodo naši dali vse od sebe in da verjame, da so sposobni uvrstive med osmerico.

Nordijska kombinacija: TVS 2 ob 11.00 in 13.40

Smučarski skoki. Velika skakalnica. Smučarski tek 10 km. Posamezno. Prenos.

Nastopila bosta Vid Vrhovnik in Marjan Jelenko.

Biatlon: TVS 2 ob 12.05

Mešane štafete. Prenos.

Slovensko štafeto bodo zastopali Anja Eržen, Urška Poje, Klemen Bauer in Jakov Fak.

Smuk (Ž): TVS 2 ob 3.00 (v noči na sredo)

Alpsko smučanje. Prenos. Posnetek v sredo ob 17.55.

V hitrih disciplinah na teh OI nimamo Slovenke, ki bi nasledila zlati uspeh Tine Maze iz Sočija. Ker Ilka Štuhec okreva po poškodbi, bo nastopila samo Maruša Ferk.

Smučarski kros (M): TVS 2 ob 3.30 (v noči na sredo)

Smučanje prostega sloga. Kvalifikacije in izločilni boji. Posn. in prenos.

Čeprav edini slovenski predstavnik Filip Flisar v svetovnem pokalu ni prav blestel, je vseeno med kandidati za medalje.