Caro Emerald - Glasbene počitnice na tropskem otoku

Caro Emerald (Caroline Esmeralda van der Leeuw) je dama krepkega glasu, ki je v glasbi združila swing iz plesnih dvoran s tropskimi ritmi ter elektroniko. S svojim retro zvokom je v trendu modernega glasbenega dogajanja. S pevko smo se pogovarjali pred koncertom, ki bo zvečer v ljubljanski Cvetličarni, kjer bo s skupino nastopila v okviru turneje Emerald Island.

V glasbenem poslu ste že desetletje. Zdi se, da gre vse po načrtih.

Takega uspeha nisem načrtovala. Seveda sem sanjarila o uspehu in v najbolj domišljavih sanjah tudi o tem, da bom osvojila svet. A to so bile zgolj moje sanje. Vse drugo je seveda načrt, delanje glasbe, kakor je tudi načrt turneja po vzhodni Evropi. Take stvari lahko ­načrtujem.

Kar pa se zgodi zraven ... Ob tem se lahko počutim le blagoslovljeno. Kakor tudi da sem po desetih letih še vedno v glasbenem poslu. V bistvu se mi je zgodila sanjska kariera.

Sprva nihče ni hotel izdati vaše glasbe. Zato ste ustanovili svojo založbo, kar je bila zelo pametna poteza, mar ne?

Pokazalo se je, da je res tako. Delam z dvema producentoma, Janom van Wieringenom in Davidom Schreursom. Zadnji je tudi odvetnik, ki veliko ve o avtorskih pravicah, o čemer nisem imela pojma. Sama se zagotovo nikoli ne bi odločila za svojo glasbeno založbo. Oba producenta pa sta me pri tem podprla. Vse se je zgodilo zaradi prvega singla Back It Up, ko smo strašansko dolgo iskali glasbeno založbo, ki bi ga izdala. Bili smo prepričani, da res ne more biti tako težko izdati­ singel. Ker pa glasbene založbe niso bile odzivne, sta se producenta začela pogovarjati z ljudmi in zbirati informacije, kako izdati singel. Ko se je pokazalo, da je bil singel za našo založbo zelo uspešen, smo se vprašali, zakaj ne bi izdali tudi albuma.