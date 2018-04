Deloskop izpostavlja: Enzo Fabiani Quartet in New Ritual Quartet

V okviru Cankarjevih torkov in kot preddogodek EN-KNAP-ovega jubilejnega tedna, ki bo potekal na različnih lokacijah med 9. in 13. aprilom, bosta v Cankarjevem domu nocoj ob 20. uri gostovala Enzo Fabiani Quartet in New Ritual Quartet. Zasedbi bosta igrali glasbo vojvodinskega glasbenika in skladatelja Borisa Kovača.

Obuditev godalnega kvarteta Enzo Fabiani se ujema z letošnjo 25-letnico Zavoda EN-KNAP in njegove produkcije, za katero je glasbo napisal Boris Kovač, ki je svojčas deloval in živel v Sloveniji. V prvem delu programa bo kvartet Enzo Fabiani zaigral delo Play on String (music for last dinner), ki ga je skupina En Knap uporabila v svoji predstavi, nato pa bo Kovač s svojo zasedbo New Ritual Quartet predstavil najnovejše skladbe, zbrane na dveh albumih za založbo ReR. Številni poznavalci menijo, da je to Kovačevo najboljše delo doslej.



Enzo Fabiani kvartet je bil ob številnih gostovanjih vitalno povezan s sodobnim umetniškim ustvarjanjem: posneli so glasbo za številne plesne in gledališke skupine (Betontanc, PTL, Zavod EN-KNAP, Dramo ...) in filme (Ekspres-Ekspres, Vrtoglavi ptič in Sladke sanje). Poleg Play on String so posneli še album Betontrack, pregled skladb avtorja Mitje Vrhovnika Smrekarja.



Boris Kovač je skladatelj, saksofonist in multimedijski umetnik iz Vojvodine. Glasbo piše za lastne komorne sestave ter sodeluje v projektih, ki so bolj ali manj povezani z gledališčem. Med letoma 1991 in 1995 je deloval v Italiji, Sloveniji in Avstriji. Je prejemnik več uglednih nagrad, med njimi nagrade nemškega združenja kritikov za DVD Before and After Apocalyps. Izdal je dvajset albumov in odigral več kot petsto koncertov v petindvajsetih državah.