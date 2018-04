Deloskop izpostavlja: Muff v Cvetličarni

Zvečer bo v ljubljanski Cvetličarni ob 21. uri ena domačih najbolj popularnih skupin predstavila svoj novi EP. Na njem so Muff izdali šest pesmi, od katerih so štiri nove in dve že znani, ki še nista dobili mesta na fizični izdaji. Ob tej priložnosti je zasedba tudi izdala video singel Ti si ta. Po skoraj enoletnem ustvarjalnem premoru, med katerim so nekateri člani raziskovali glasbeno pokrajino na drugi strani oceana, drugi pa v domačem okolju, se vračajo z novimi, svežimi in žanrsko neobremenjenimi skladbami.

Skupina, ki jo sestavljajo pevka Senidah, kitarist Tadej Košir, baskitarist Grega Robič, bobnar Dorian Granda in baskitairst in tolkalist Miha Gorše, je svoj izdelek naslovila Unity, kar po slovensko pomeni združitev, enotnost in se nanaša na njihovo osebno zgodbo. Hkrati pa opisuje težave današnjega časa, kjer prevladuje družbena razdvojenost, neenakost med spoloma, nesolidarnost do šibkejših skupin družbe in nezavedanje dejstva, da je vsaka družbena skupina kot tudi posameznik, kamenček v mozaiku in del večje zgodbe. Prav od vsakega kamenčka pa je odvisna končna slika celote, še dodajajo Muff.