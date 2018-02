Financiranje kulture: »Kot če bi usahnil izvir Soče!«

Festival Seviqc Brežice, ki si ga je zamislil Klemen Ramovš,­ je bil med nevladnimi­ ­institucijami, ki jim je ministrstvo za kulturo na zadnjem t. i. programskem razpisu zavrnilo nadaljnje programsko sofinanciranje. Ramovš je lani jeseni in konec prejšnjega meseca pisal predsedniku vlade. Ta ne odgovarja.

V prvem pismu je Ramovš orisal kontekst delovanja »izrazito evropsko, podjetniško in mednarodno« naravnanega festivala, ki ga je začel v Radovljici pred 35 leti, predsedniku vlade pa je položil na srce: »Ob nastajanju novega nacionalnega programa za kulturo 2018–2025 vas prosim, da tehtno razmislite­ o pomenu in vlogi nekaterih vrhunskih programov nevladnega sektorja na področju kulture ter nujno in primerno ukrepate, da se Slovenija ne bo znašla na repu ne le evropske, ampak tudi svetovne kulturne scene.«Da ga premier ne bi kar takoj odpravil, je Ramovš dodal razlago, zakaj piše njemu in ne ministru za kulturo: »Zato, ker brez vaše politične podpore ni mogoče resno poseči v več kot dvajsetletno zamrznjeno stanje v kulturi zaradi kulturne politike, ki je zaradi obrobnega položaja in politične odrinjenosti privolila v tako stanje.«