Lynchevsko distorzirana podoba sveta

Kritiki že odkar se je pojavila­ na sceni hvalijo njen talent, edinstven pristop k improvizaciji, harmonično in melodično kompleksnost, ki se iz osupljive ubranosti naenkrat sprevrže­ v atonalni distorzirani hrup. Mary Halvorson jazz obrača na glavo, so zapisali v New York Timesu.

K projektom, ki redefinirajo glasbene smernice, jo vabijo konceptualni misleci, kot so John Zorn, Marc Ribot in Anthony Braxton. Najbolj čislana mlada kitaristka zadnjega­ desetletja bo nocoj v Klubu Cankarjevega doma predstavila svoj novi projekt Code Girl.