Umrl je ustanovitelj rock skupine The Moody Blues Ray Thomas

Pevec in flavtist britanske zasedbe, ki je v 60. letih zaslovela predvsem z balado Nights in White Satin , je umrl v 77. letu starosti.

V 77. letu starosti je umrl Ray Thomas, pevec in flavtist ter ustanovitelj britanske rock zasedbe The Moody Blues. Poslovil se je štiri mesece pred slovesnostjo, na kateri bodo skupino uvrstili v Dvorano slavnih rock'n'rolla v Clevelandu.

The Moody Blues so v 60. letih zasloveli predvsem z balado Nights in White Satin.

Diskografski hiši Esoteric Recordings in Cherry Red Records sta po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočili, da je umrl na svojem domu v Surreyju nedaleč od Londona. Vzroka smrti niso navedli, glasbenik sam pa je leta 2014 naznanil, da so mu diagnosticirali raka na prostati.

Thomas je začel kariero z igranjem v blues skupinah v Birminghamu, kjer je leta 1964 zasnoval zasedbo The Moody Blues skupaj z Mikeom Pinderjem in Dennyjem Laineom, kmalu pa sta se jim pridružila še Graeme Edge in Clint Warwick.

Čeprav so izhajali iz bluesa, so z uspešnico Go Now leta 1964 nakazali smer proti kompleksnejšemu, orkestralnemu zvoku, s katerim so pripomogli k razvoju progresivnega oziroma art rocka. Mednarodno slavo so dosegli še s singli Tuesday Afternoon, Question in Nights ter White Satin, v katerem je Ray Thomas izvedel prepoznavni solo na flavti.

Thomas je za skupino napisal več skladb, dosegel pa je tudi nekaj solističnega uspeha z albumoma From Mighty Oaks in Hopes Wishes And Dreams.