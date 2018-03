Vsak kirurg nosi v sebi pokopališki kot

»Ena izmed bolečih resnic o nevrokirurgiji se glasi, da postaneš res kos hudo zahtevnim primerom samo, če lahko dovolj vadiš, to pa pomeni, da boš sprva delal veliko napak in puščal ob svoji poti veliko ­invalidnih pacientov. Po mojem lahko to počne samo, kdor je malo psihopata ali pa ima vsaj zelo debelo kožo,« zapiše­ v knjigi Ne škoduj! eden vodilnih britanskih nevrokirurgov ­Henry Marsh. Izšla je pri založbi UMco v prevodu Branka Gradišnika.

Henry Marsh, rojen leta 1950, je zdaj že v pokoju, za sabo pa ima dolgo in uspešno kariero. Bil je ­nevrokirurg v londonski bolnišnici­ St. George's, prispeval številne­ inovacije na tem področju, najpogosteje je omenjen njegov pionirski prispevek pri operacijah možganov v lokalni anesteziji.

K njegovemu zvezdniškemu statusu je prispevala tudi pričujoča knjiga, ki je v angleškem izvirniku izšla leta 2014 in dobila naslov po Hipokratovem načelu.­ Za laike na tem področju je zanimivo in presunljivo branje, saj nazorno pokaže, kako zapletene in polne tveganj so možganske operacije.

Marsh v predgovoru pravi, da poskuša v knjigi pokazati bralcem, s kakšnimi človeškimi (in ne tehničnimi) težavami se je soočal kot nevrokirurg. Ta poklic je v medicinski stroki dokaj redek, pri ljudeh zbuja spoštovanje in prinaša visok družbeni status. Obenem se zdravnik težko počuti »zmagovalca« ali zvezdo, saj se med delom nenehno srečuje s katastrofami.