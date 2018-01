Za briljantne in nepraktične ljudi v družbi ni prostora

David Graeber si je za leto 2011, ko je bil med vodilnimi aktivisti pri projektu Okupirajmo Wall Street, postavil dva cilja: da bo naredil vozniški izpit in sprožil svetovno revolucijo. Ali že vozi avto, ne vem, zagotovo pa svetovne revolucije še ni bilo. In borzni indeksi na Wall Streetu so tako visoki, kot že dolgo ne.



Je pa Graeber medtem napisal nekaj odmevnih knjig, naslov zadnje je Utopija pravil: o tehnologiji, neumnosti in skrivnih radostih birokracije. Kljub precej pustemu naslovu je to prav zanimivo in zabavno branje, saj se v knjigi, tako kot v vseh dosedanjih (kar nekaj je tudi prevedenih v slovenščino), lucidno prepletajo relevantne in obskurne teme, smrtno resne in popularne dileme, kar pri nekaj tezah pa pride tudi v nasprotje s samim seboj.