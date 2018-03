Žabotov Sveti boj: lekcija o moči preteklosti

So branja in so branja in kljub želji po neokuženosti pred branjem nove knjige me je – o, nesrečna nesamodisciplina – po naključju še pred soočenjem z romanom Vlada Žabota Sveti boj pritegnila k branju­ ­založniška napoved knjige. ­Potem sem se lahko le še čudil­ svoji zagovedni zabitosti, ki nikjer ni razpoznala starega slovanskega mita o boju med bogom ognja ter htonskim ­bogom voda in teme.



Res, nobenega Peruna in Velesa nisem razpoznal, nobenega boja med njima. Še znam brati, sem se moral vprašati, morda ne več? No, boj sem že opazil, sem pomislil po prvi tretjini branja, videl, da so vpleteni v neskončne spopade naši in njihovi, mrtvi in živi, teža preteklosti, enaka mori sedanjosti.

Vse to je v zgodbo o posamezniku, potopljenem v boj z vsakršnimi demoni, spravil avtor, a veliko v tesnobni zgodbi je zastrtega, zgolj namignjeno je, da bi lahko bilo, pa vendar ni zmeraj nujno tako, morda le malo.