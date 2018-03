Deloskop izpostavlja: Orlandina

V Plesnem teatru Ljubljana so v petek premierno uprizorili plesno predstavo Orlandina, ki jo je priznana makedonska koreografinja Risima Risimkin posvetila slovenski koreografinji in plesalki Rosani Hribar. Predstavo v izvedbi Rosane Hribar si je v Plesnem teatru Ljubljana mogoče ogledati še 25. in 26. 3. ob 20. uri.



Koprodukcija med Plesnim teatrom Ljubljana, Interart Cultur Centrom in festivalom Dance Fest iz Skopja temelji na knjigi Virginie Woolf Orlando, ki je bila prvič izdana leta 1928.

Orlandina, kot jo je poimenovala avtorica predstave, je intimna pripoved plesalke, ki se prepleta skozi pogled treh močnih žensk iz različnih kulturnih, političnih in časovnih obdobij: Virginie Woolf, Risime Risimkin in Rosane Hribar.

Risima Risimski sodi med vodilne makedonske koreografinje. Iz koreografije, baletne režije in pedagogike je magistrirala v Bolgariji, na Univerzi sv. Cirila in Metoda v Skopju pa je doktorirala na temo sodobnega plesa. Ustvarila je več kot 30 avtorskih projektov. Danes je umetniška vodja skopskega Plesnega teatra in Plesnega festivala Skopje.

Rosana Hribar je ena naših najvidnejših plesnih ustvarjalk generacije sodobnih plesalcev iz zgodnjih sedemdesetih let prejšnjega stoletja. V zadnjih dveh desetletjih je kot plesalka in koreografinja sodelovala s skoraj vsemi najpomembnejšimi slovenskimi koreografi, z mnogimi gledališkimi režiserji ter sodobnoplesnimi in baletnimi skupinami doma in v tujini. Je prejemnica številnih nagrad, med njimi nagrade Prešernovega sklada leta 2015.