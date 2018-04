Prvaki, vrhunski in priznani ustvarjalci prehitevajo direktorje

Nova uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju, ki je bila objavljena v uradnem listu 1. decembra lani, je med kulturniki zbudila kar nekaj jeze. Očitajo ji, da je problematična­ plačna razmerja, ki so obstajala že prej, ohranila in še poglobila.

Najglasnejši kritik nove ­uredbe je svetovalec upravnice SLG Celje Borut Smrekar. Opozoril je na več stvari, denimo na to, da nova uredba ne upošteva velike ne­ustreznosti razmerja osnovnih plač med zaposlenimi v gledališču, saj ima igralec lahko višjo plačo kot direktor.

»'Priznani' igralec doseže 52. plačni razred, prvak pa lahko pride celo do 57. plačnega razreda, medtem ko je ­najvišja možna uvrstitev delovnega mesta direktorja gledališča, ki ni nacionalno, 51. oziroma 53. plačni razred,« je navedel Smrekar.



Nadalje naj bi bil vodstveni kader v gledališču deležen diskriminacije, saj je vodstveno delo ovrednoteno glede na ustanovitelja in financerja javnega zavoda, pri igralcih pa tega ni – vsi so plačani enako, ne glede na to, v katerem gledališču delajo.

Neustrezna so po njegovem tudi razmerja med direktorskimi delovnimi mesti v javnem sektorju. »Ravnatelj osnovne šole ali vrtca, katerih ustanovitelj in pretežni financer je lokalna skupnost, je lahko uvrščen do 53. plačnega razreda, direktor gledališča v isti kategoriji pravnih oseb pa največ v 49. plačni razred,« je opozoril Smrekar.