Cerkvici na Javorci tudi uradno znak evropske dediščine

Včeraj se je s slovesnostjo v Plovdivu evropskim spomenikom, ki se ponašajo z znakom evropske dediščine, uradno pridružila tudi cerkev Sv. Duha na Javorci, so sporočili z ministrstva za kulturo.

Leta 2008 je bila v Evropi organizirana medvladna iniciativa, ki je želela poudariti pomen evropskih spomenikov, povezanih s skupnimi vrednotami Evrope. Slovenija je na ta seznam uvrstila partizansko bolnišnico Franja, spominsko cerkvico Javorca in pokopališki kompleks Žale arhitekta Jožeta Plečnika.

Znak, ki povezuje dediščino EU

Evropska komisija se je kasneje odločila, da sama prevzame to iniciativo, zato je oblikovala novo, posebno evropsko priznanje: znak evropske dediščine, ki naj bi povezal evropsko dediščino vseh držav znotraj EU. Pobudi se je pridružilo 24 držav, med njimi Slovenija.

Na seznam prejemnikov znaka evropske dediščine (EHL) se lahko uvrsti tista dediščina, ki poudarjeno izraža skupne evropske vrednote, dodajajo na ministrstvu. To pomeni, da mora imeti vsak spomenik pomembno vlogo ne le v matični državi, temveč tudi v širši evropski zgodovini, uvrščeni spomeniki pa morajo imeti tudi natančno pripravljen delovni načrt upravljanja in promocije. Posamezne države EU lahko bienalno kandidirajo z do dvema primeroma izjemne evropske dediščine, izbere in odlikuje pa jih skupina 13 neodvisnih strokovnjakov.

Od leta 2013 do lani je bilo v izbor uvrščenih 29 krajev iz 15 držav, med njimi tudi Slovenija, saj se od marca 2015 z znakom evropske dediščine ponaša partizanska bolnišnica Franja.

Humanost sredi prve svetovne vojne

Spominski cerkvi Sv. Duha na Javorci posebno vrednost daje humana želja vojakov različnih narodov, ki so sredi prve svetovne vojne v spomin padlim tovarišem sami postavili spominski objekt, leseno cerkvico na kamnitem podnožju. Svetišče so opremili s secesijskim okrasom in lesenimi tablami z vžganimi imeni padlih, ljudje pa so v kasnejših obdobjih cerkvico vedno znova obnavljali. Tudi po drugi svetovni vojni in po vsakem potresu.

Izjemno vlogo pri ohranjanju tega arhitekturnega bisera v izjemni alpski kulturni krajini imajo posamezniki in občina Tolmin. V leseni cerkvici, ki je že vključena v Poti miru (te so uvrščene na poskusno listo Unesca), redno potekajo verski obredi različnih verskih skupnosti.

Javorca v družbi Schengna in Maastrichtskega sporazuma

Kontinuirana je tudi promocija zgodovine nastajanja objekta ter likovne izjemnosti, ki so jo dali stavbi in njegovi opremi Remigius Geyling, vodja del Geza Jablonski in drugi, s pomočjo razstavne dejavnosti in knjig Tolminskega muzeja, zlasti raziskav dr. Damjane Fortunat Černilogar, pa so vrednote tega spominskega prostora predstavljene tudi strokovno.

Ob cerkvici na Javorci so včeraj v Plovdivu enak znak prejeli še prostori glasbene dediščine v Leipzigu (Nemčija), sinagoga ob ulici Dohány (Madžarska), trdnjava iz prve svetovne vojne Cadine nad Trentom (Italija), nekdanje nemško koncentracijsko taborišče Natzweiler in njegove podružnice (Francija in Nemčija), spomenik Sighet, posvečen pogromom nad Judi (Romunija), nekdanji rudnik Bois du Cazier (Belgija), vas Schengen (Luksemburg) in Maastrichtski sporazum (Nizozemska).