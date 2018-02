Tudi Peršak ogorčen ob napadih na Prešernove nagrajence

Javno zgražanje in moraliziranje sta toliko bolj nesprejemljiva, ker izhajata iz nerazumevanja sporočil umetnikov, so zapisali na kulturnem ministrstvu.

Minister za kulturo Tone Peršak se je odzval na pozive posameznih institucij glede napadov na letošnje dobitnike Prešernovih nagrad.

»Javno zgražanje in moraliziranje, ki se kdaj pa kdaj želi predstavljati kot kritika, je toliko bolj nesprejemljivo, ker v veliki večini izhaja iz nerazumevanja sporočil umetnikov in hkrati priča tudi o popolni odsotnosti napora, ki je potreben v večini primerov sprejemanja in dojemanja umetniških sporočil ter o nepripravljenosti za ta napor; deloma pa izhaja tudi iz ideoloških razlogov.

Se pa zdi, da je lahko tudi pretirano medijsko pogrevanje in ponovno opozarjanje na tovrstne izpade včasih samo dolivanje olja na že tako poguben ogenj,« so zapisali na ministrstvu.

Številni zavodi in institucije so se v teh dneh postavili v bran dobitnikom Prešernovih nagrad, zlasti intermedijski umetnici Maji Smrekar in gledališki ustvarjalki Simoni Semenič. Napad na enega je napad na vse, so bili jasni in se pri tem zavzeli za svobodo umetniškega izražanja. Zahtevali so, naj blatenje ustvarjalcev ter kulture in umetnosti v prvi vrsti obsodi minister za kulturo.