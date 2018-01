V Narodnem muzeju razstava o največjem starorimskem gradbenem podvigu pri nas

V Narodnem muzeju Slovenije na Muzejski ulici pravkar odpirajo potujočo razstavo Claustra Alpium Iuliarum – skrivnostna zapuščina starih Rimljanov.

Na njej je predstavljen istoimenski poznorimski obrambni sistem, ki je potekal po območju Slovenije in Hrvaške in bil opuščen v 5. stoletju. Razstava bo na ogled do 18. februarja.

Kot so zapisali v Narodnem muzeju Slovenije, je bil poznorimski obrambni in zaporni sistem claustra Alpium Iuliarum v 4. stoletju največji rimskodobni arhitekturni podvig na ozemlju današnje Slovenije in sodi med najpomembnejšo kulturno dediščino pri nas. Posamezni ostanki zapor so se raztezali med Posočjem in Kvarnerskim zalivom na ozemlju današnje Slovenije in Hrvaške.

Več kot 30 kilometrov zidov, več kot sto stolpov in trdnjav

Sestavljalo ga je več odsekov kamnitih zidov s stolpi, ki so se prilagajali naravni izoblikovanosti terena in tako dobro izkoristili njegov obrambni potencial. Odseki so zapirali vse predele, koder so vodile pomembnejše rimske poti proti antični Italiji. Bil je zadnja obrambna linija pred vstopom na bogato in rodovitno ravnico severne Italije.

Na pomembnejših delih so bile v zaporne zidove vključene tudi utrdbe ali trdnjave. Posamezne zapore so bile dolge od nekaj sto metrov do nekaj kilometrov, zidovi pa široki praviloma od enega do dveh metrov, trdnjavska obzidja celo več. Sistem je bil opuščen najpozneje na začetku 5. stoletja.

Ostankom obrambnega sistema claustra Alpium Iuliarum je danes mogoče slediti od Reke na Hrvaškem prek Prezida do Babnega polja v Sloveniji, nato čez Bloško planoto, območje med Vrhniko in Ajdovščino ter vse do Zarakovca pri Cerknem. Navidezna črta, ki povezuje vse zapore, je dolga približno 130 kilometrov. Zapornih zidov je več kot 30 kilometrov, vključujejo več kot sto stolpov, štiri trdnjave in štiri utrdbe.

Čezmejni projekt

Na razstavi so na panojih predstavljene digitalne trirazsežne rekonstrukcije, zemljevidi, ilustracije in fotografije. Ob razstavi bodo predvajali tudi dokumentarni film, ki je nastal v produkciji zavodov Žmergo in Ukus.

Razstava, ki se po gostovanju na Hrvaškem vrača v Narodni muzej Slovenije, je nastala v sklopu slovensko-hrvaškega projekta Claustra – Kamniti braniki Rimskega imperija. Projekt je potekal v okviru Operativnega programa Slovenija–Hrvaška, 2007–2013. Sodelovali so Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Narodni muzej Slovenije, Hrvaški restavratorski zavod, Združenje Žmergo in Primorsko-goranska županija.

Ustrezna zaščita, predstavitev in povečanje prepoznavnosti te dediščine ter razvoj kulturnega in zelenega turizma so temeljni cilji tudi novega projekta Claustra+ − Čezmejna destinacija kulturnega in zelenega turizma Claustra Alpium Iuliarum.

Pri raziskovanju enkratne skupne kulturne dediščine sodelujejo štirje slovenski in pet hrvaških partnerjev. Projekt poteka v sklopu programa sodelovanja Interreg V–A Slovenija – Hrvaška 2014–2020 in je sofinanciran z evropskimi sredstvi.