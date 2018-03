Deloskop izpostavlja: Variacije iz Herenda

V Galeriji Grad Lendava bodo nocoj ob 18. uri odprli razstavo svetovno znanega herendskega porcelana, ki v skoraj dvestoletni tradiciji nastaja v manufakturi v mestu Herend v bližini Blatnega jezera. Do 10. maja bo na ogled 257 vrhunskih porcelanastih, ročno izdelanih in poslikanih izdelkov, med njimi skodelice, sklede, krožniki, vaze, sladkornice in druge umetnine.

V manufakturi Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt., ki jo je leta 1826 ustanovil industrialec Vince Ferencz Stingl, še vedno izdelujejo porcelan z rokodelsko tehniko. Njihovo posodje in okrasne izdelke zaznamujejo ročne poslikave s cvetličnimi in živalskimi vzorci v svežih pastelnih barvah ter ornamenti.

Njihovi izdelki so bili večkrat nagrajeni, posebno priznanje pa je manufakturi na svetovni razstavi v Londonu leta 1851 izkazala angleška kraljica Viktorija. Nad umetelnim jedilnim servisom, poslikanim s stiliziranim cvetjem in metulji v svežih, svetlih herendovskih barvah, je bila tako navdušena, da ga je naročila za angleški dvor. Od takrat ta servis s pripadajočimi dekorativnimi predmeti nosi ime Viktória, njegovi vzorci pa so še vedno med najbolj priljubljenimi.

Herendski porcelan sodi med pomembnejše simbole madžarske kulture. Manufaktura je prejela nagrado madžarska dediščina in je del evropske kulturne dediščine.

Nocojšnje odprtje bo spremljala demonstracija poslikave porcelana. Delo manufakture bosta predstavila dr. Simon Attila, generalni direktor Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt., ter umetnostna zgodovinarka Judita Krivec Dragan.