Fotografske zgodbe, ki so stkale Italijo

Narodna galerija odpira vrata fotografskemu portretu »stotih Italij« iz prelomnega obdobja od let fašizma do povojnega preporoda, označenega s krovnim terminom neorealizem. Nezanemarljiv podatek: del izbora razstave Neorealizem; Nova podoba v Italiji, 1932–1960, ki jo odpirajo nocoj, bo jeseni gostoval v Metropolitanskem muzeju v New Yorku.

Neorealizem ostaja krovni izraz za premene v estetiki in temah na številnih področjih umetniškega izraza v Italiji v (predvsem) zgodnjih povojnih letih, v mreži fenomenov, ki jih je kulturni zgodovini 20. stoletja posredovala Italija, pa najpogosteje pomeni oznako filmskih mojstrovin Luchina Viscontija, Vittoria De Sice, Roberta Rossellinija in drugih italijanskih cineastov zgodnjih povojnih let ali dosežkov ključnih sodobnih literatov, kakršni so bili Alberto Moravia, Italo Calvino ali Primo Levi. Vpeljali so ga tudi v razvoj slikarstva ali arhitekture, tokrat pa bo ponujen v fotografskem kontekstu, ki je v javnosti manj prisoten, predmet definicij pa ostaja tudi v strokovni fotografski javnosti.