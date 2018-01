NSK v Reini Sofíi: Kapital, ki je prinesel kapitalni obisk

V madridskem muzeju so že pred današnjim zaprtjem retrospektive kolektiva našteli 295.000 obiskovalcev. Največ na kaki slovenski razstavi doslej.

Retrospektivo NSK od Kapitala do kapitala, Neue Slowenische Kunst – dogodek zadnjega desetletja Jugoslavije so v madridskem muzeju Reina Sofía zaprli danes, v njem pa so že pred zaprtjem našteli kar 295.000 obiskovalcev.

Številka je iz prejšnjega tedna in ni končna, a že pomeni, da gre za najbolje obiskano slovensko razstavo doslej. V petek so številko zadovoljno tvitnili­ z naslova @culture.si slovenskega kulturnega ministrstva. Danes tudi z @MGplusMSUM.

Razstava je bila v Madridu na ogled za premiero v Moderni galeriji leta 2015 in prenosoma v Van Abbemuseum v Eindhoven ter moskovsko Garažo, španski javnosti pa je bila dostopna od lanskega junija. Skupaj jo je videlo precej več kot 400.000 ljudi.