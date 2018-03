Pobarvajte Matanovičevega Zmaja!

V Muzeju sodobne umetnosti na ljubljanski Metelkovi bodo natanko čez teden dni odprli pregledno razstavo Valovi: 50 let umetniškega delovanja Milenka Matanoviča.

Na njej bodo predstavili dosedanji umetniški angažma Milenka Matanoviča, ustanovnega člana skupine OHO, ki ga je življenje po izteku njenega delovanja zaneslo onkraj Atlantika, v ZDA, že od danes pa se je mogoče pridružiti nastajanju poslikave, ki bo njen del.

Nad Zmaja z golimi rokami

Poslikava bo vsekakor opazen del razstave. Matanovič se je namreč ob gostovanju v MSUM odločil za skupinsko ustvarjanje večmetrskega Zmaja, ki ga napovedujejo kot njegovo posvetilo rojstnemu mestu in njegovim prebivalcem, vse, kar je potrebno za sodelovanje, pa bodo imeli udeleženci dobesedno pri roki. Vabljeni bodo namreč, da na skici, zarisani na steni ene razstavnih dvoran v drugem nadstropju MSUM, ustvarijo barvne odtise dlani.

Tako bodo še pred odprtjem lahko sodelovali pri nastajanju razstave in se seznanili s pomenom sodelovanja v umetnosti in vsakdanjem življenju. Skupinsko slikanje bo potekalo od danes do 29. marca, vsak dan med 16. in 17. uro.