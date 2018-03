Zgoščevanje je del materije in hkrati del ideje

Plastenje pogledov, materija, zgoščena v kiparskih formah, ali zgostitev časa, ujetega v geoloških plasteh kamnin, ki so stotine milijonov let po nastanku pridobile zglajen lesket modernistične skulpture.

Ali človeške lutke, ki jim udarci – preveč konkretni in hrupni, da bi bili le metaforični – domala jemljejo tretjo dimenzijo. V Mestni galeriji Ljubljana vabijo k zretju na kiparstvo z neobičajne perspektive, izpostavljene v naslovu razstave: Zgoščevanje.



Kustos dr. Sarival Sosič v ljubljanski Mestni galeriji tradicionalno pripravlja tematske kiparske projekte, ki sodelujočim omogočajo ambiciozne, tudi velikoformatne predstavitve z novo produkcijo. V minulih sezonah je v bienalnem ritmu podpisal Pot skozi skulpturo (2012), Raztezanje kiparskih struktur (2014/15) in Valovanje v skulpturi (2016), na tovrstnih razstavah pa lahko tako rekoč že pred ogledom računaš na dve stalnici: na vtis, da uspeva kustos iz povabljenih umetnikov »izvleči« najboljše zamisli in realizacije, razstave ne razočarajo, in da bodo njihovi izdelki izbrani krovni temi kdaj sledili kot zavezujoči, kdaj pa tudi v precej ohlapnejšem okvirju.