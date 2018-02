Brod na Muri: Sezona pingponga

Javni zavod Pomurske lekarne in soboška mestna občina se že kakšni dve leti kregata. Predvsem o javnih naročilih. Občina ves čas trdi, da bi morale lekarne zdravila kupovati preko javnih naročil, v lekarnah (ne samo v Pomurskih, ampak tudi v večini drugih slovenskih javnih lekarniških zavodov) pa ves čas odgovarjajo, da to ni mogoče. Mestni svet in župan Aleksander Jevšek trdijo, da zakon o javnem naročanju velja za vse zavezance, ki imajo opravka z javnim denarjem, v Pomurskih lekarnah jim odgovarjajo, da je zakon potreben popravila in da je vanj treba vnesti izjemo, ki bi javne lekarne oprostila postopkov javnega naročanja. Ker da ne morejo tako natančno, kot bi to bilo potrebno pri javnih naročilih, predvideti, katera zdravila bodo potrebovali in koliko katerih zdravil bodo potrebovali v naslednjem obdobju. Na občini spet odgovarjajo, da naj razpišejo javno naročilo vsaj za tista zdravila, za katera lahko količine in vrste predvidevajo z dovoljšnjo natančnostjo, v lekarnah pa tudi tega ne storijo.

Takšen pingpong je pripeljal tako daleč, da se sedaj občina hoče znebiti dolgoletnega direktorja Ivana Zajca, ki da s tem, ko zdravil ne kupuje preko javnih naročil, posluje nezakonito. A s tem se je začel nov pingpong: potem, ko je občina preprečila imenovanje Zajca za rednega direktorja za naslednji mandat, se s Pomurskimi lekarnami sedaj ne krega več o smiselnosti, potrebnosti ali nujnosti kupovanja zdravil s postopki javnega naročanja, ampak o tem, ali svet zavoda Zajca lahko brez soglasja mestne občine imenuje za vršilca dolžnosti direktorja ali ne. Občina, ki ji je pritrdilo višje sodišče v Mariboru, pravi, da Zajc tudi za vedejevstvo potrebuje žegen občine, lekarne pravijo, da to ni potrebno in je tudi nesmisel, saj je bistvo vedejevstva začasno reševanje nesporazumov pri imenovanju direktorja. Na občini tako sedaj trdijo, da lekarne nimajo zakonitega vodstva, v lekarnah odgovarjajo, da sodni sklep o izbrisu nezakonito imenovanega vedeja še ni pravnomočen in da je do pravnomočnosti Zajc vendarle zakoniti vršilec dolžnosti direktorja. Na občini grozijo s kazenskimi ovadbami in civilnimi pravdami, v lekarnah pa delajo naprej...

V tej sezoni občinsko - lekarniškega pingponga pa se kmalu obeta nova igra: Pomurske lekarne so morale ponoviti razpis za direktorja in do konca tega meseca je rok za oddajo prijav. Potem bo svet zavoda izbral po svoji oceni najprimernejšega kandidata in ga predlagal v potrditev mestni občini Murska Sobota. In ker sem skoraj prepričan, da bo edini prijavljeni kandidat Ivan Zajc, bo svet zavoda občinskemu svetu v potrditev predlagal njega, na občini bodo spet rekli, da ni primeren, ker ne izvaja javnih naročil, v lekarnah bodo spet trdili, da so javna naročilna v lekarništvu sistemska napaka in krog prepirov se bo znova zavrtel...

Pomurske lekarne imajo v pokrajini ob Muri petnajst poslovalnic. Foto: Jože Pojbič/Delo