Ideologija srečnega otroštva

Način, na katerega starši vzgajajo otroke, je neposredno povezan z gradnjo psihičnih struktur in tipa osebnosti otrok. V minulih treh, štirih desetletjih je prevladoval model vzgoje, v katerem se je vztrajalo pri tem, da mora biti – če želimo, da se otroci pravilno razvijajo in postanejo funkcionalni odrasli ljudje – njihovo otroštvo nenehno izpolnjeno z ljubeznijo in srečo. Torej so imeli dobri starši dolžnost, da otroku nenehno zagotavljajo ljubezen in pozitivna doživetja, hkrati pa ga varujejo pred sleherno negativno izkušnjo in neprijetnimi čustvi.Občutki zadovoljstva in sreče so povezani z izpolnjevanjem želja. Zato si starši, ki si želijo, da bi bil njihov otrok srečen, prizadevajo, da bi mu izpolnili čim več želja. Ta težnja je načeloma v redu, a pod pogojem, da znajo razlikovati med željami, ki so sprejemljive, in tistimi, ki zaradi različnih razlogov niso sprejemljive. Prav tukaj pa se lahko pojavijo hude težave, saj otrok, ki mu je eden od staršev nekaj prepovedal oziroma zavrnil njegovo željo, to ravnanje doživi kot sporočilo, da ga oče oziroma mati ne mara in zavrača. Razlog za to je dejstvo, da majhen otrok sebe ne razlikuje od svojih želja in tako zavračanje želja doživlja kot zavračanje sebe kot osebnosti. Ker je zanj na svetu najpomembnejše to, da ga imajo starši radi, jim ob takšnih priložnostih zelo jasno pokaže, da se počuti neljubljenega in zavrženega.Starši, ki sledijo zapovedi, da so dobri starši samo takrat, ko je njihov otrok srečen in ljubljen, imajo ob takšnih situacijah moralne težave, saj pred njimi stoji otrok, ki jasno kaže, da je nesrečen in neljubljen. Zaradi tega začnejo misliti, da so slabi starši. Muči jih občutek krivde, zaradi katerega otroku popustijo in mu dovolijo uresničiti željo, ki so mu jo pred tem poskušali prepovedati. Ker se ta situacija ponavlja iz dneva v dan, se na koncu izkaže, da je otrokova volja prevladala nad starši in njihovo voljo. Prav zaradi popuščanja otroku in dejstva, da z njim ne morejo upravljati, se ta vrsta vzgojnega modela imenuje popustljiva oziroma permisivna vzgoja.Izraz permisivna vzgoja je v rabi od davnega leta 1966, ko je psihologinja Diana Baumrind opisala tri osnovne vzgojne modele. Izvira iz angleške besede permission, kar pomeni dovoljenje. Je pa vsekakor primerneje uporabljati izraz popustljiva vzgoja, kajti kadar uporabljamo besedo permisivno, torej dovoljujoče, kot nasprotje represivnemu, omejujočemu, se ustvari iluzija, da obstajata samo permisivni in represivni model, pri čemer zveni permisivno bistveno bolj pozitivno in sodobno. Zaradi tega premalo obveščeni starši, ker pač nočejo biti represivni, menijo, da je bolje, da so permisivni, nato pa, s tem ko bežijo od ene napake, zdrsnejo v obratno skrajnost.Za pravilen razvoj otroka sta potrebni ljubezen in disciplina. Ko starši otroku izkazujejo ljubezen, se v njem razvijata občutek lastne vrednosti in pozitivna samopodoba. A sama ljubezen ni dovolj in vzgoje ni mogoče enačiti z izkazovanjem ljubezni.Če starši želijo, da njihov otrok odraste v funkcionalnega odraslega človeka, ki bo samostojen, ki bo znal zase prevzeti odgovornost in biti socializiran, ga morajo tudi disciplinirati, kar pomeni, da se morajo občasno z njim zaplesti v konflikt. Discipliniranje je sestavljeno iz »Tega ne smeš!«, »To moraš!« in katere od oblik kaznovanja, kadar se otrok noče podrediti zahtevam staršev. Tem konfliktom se je nemogoče izogniti, ker otroka upravlja njegova biologija, ali kakor je dejal Freud, »načelo ugodja«, medtem ko starši v svojih poskusih, da bi otroka socializirali, zastopajo sociologijo, torej človeško družbo.Ker se je – če je cilj vzgoje gradnja osebnosti, ki bo, kakor pravi Vesna Vuk Godina, funkcionalna odrasla oseba – tem konfliktom nemogoče popolnoma izogniti, je nujno, da se otrok v svojem otroštvu kdaj počuti neprijetno in občasno trpi. In to ne le zaradi določenega zunanjega dogajanja, ampak tudi zaradi tega, ker ljubljeni oče ali ljubljena mati s svojim ravnanjem (prepovedmi, ukazi in kaznovanjem) zbuja v otroku neprijetna čustva.Zato starši v konfliktnih situacijah ne bi smeli upoštevati otrokovih čustev, temveč stremeti k svojemu oddaljenemu cilju: gradnji funkcionalne, samostojne, odgovorne in socializirane osebnosti. Ko nekdo počne nekaj, kar je prav, ne sme imeti občutka krivde. V situacijah, ko ljubljeni otrok trpi zaradi vzgojenega prijema, je povsem normalno, da starši z njim sočustvujejo. Sočutje in usmiljenje sta torej v skladu z dano situacijo, kar pa nikakor ne velja za občutek krivde, ki tudi ne more biti razlog za to, da bi starši otroku popustili.Pomembno je poudariti, da vzgoje prav tako ni mogoče enačiti z discipliniranjem. Za pravilen razvoj otroka je potrebno, da ga starši vzgajajo v skladu z optimalnim modelom, katerega preprosta formula je: ljubezen + disciplina. Samo tako se bo otrok otresel zmotnega prepričanja, da ga starši disciplinirajo zato, ker ga ne marajo. Otrok, ki ga starši ljubijo in disciplinirajo, bo sčasoma dojel, da ga starši disciplinirajo prav zaradi tega, ker ga imajo radi.Tega besedila ne smete razumeti zgolj kot kritiko permisivnega, popustljivega modela vzgoje, katerega formula je ljubezen brez discipline, temveč tudi kot kritiko tradicionalnega slovenskega modela vzgoje, katerega formula je disciplina brez izkazovanja ljubezni.

Otroku je na svetu najpomembnejše to, da ga imajo starši radi. Foto: Shutterstock