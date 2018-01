Prestiž v minutah

Mehko moč kažejo detajli. Na svetovnem gospodarskem forumu v Davosu ni bila nobena nadrobnost prepuščena slučaju. Kdo je pomemben in kdo ni, kdo se vzpenja in kdo je v zatonu, je bilo razvidno že iz dolžine govorov in izraženo v minutah; med evropskimi voditelji je imel najdaljšega, tričetrturnega francoski predsednik. Soft power, ki jo je izumil harvardovec Joseph Nye, je v mednarodni politiki sposobnost, da privlačiš in prepričaš – in največji šarmer na evropskem političnem parketu je tačas Emmanuel Macron.

Vsak od njih je prišel v Davos z agendo. Donald Trump, nekdanji fant iz Queensa, je nazadnje dobil povabilo. »Bogataš je z nosom, pritisnjenim ob šipo, leta in leta gledal v elitni klub« ...