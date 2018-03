Predvolilno hujskanje in napovedi rezanja trakcev so se že na debelo začeli.

Tlačani in knezi: Rdeče in Črno morje

Slovenska desnica je že zakoračila proti poletnim parlamentarnim volitvam in jesenskim lokalnim volitvam. Levica se še nekaj obotavlja in hvaležni smo ji za to. Tlačani sicer ne zahajamo na strankarska propagandna kramljanja, so nam pa nadležna že vabila nanje v poštnih nabiralnikih.

Kam pa kam ...

Slovenija, kam? se imenuje javna tribuna, ki so jo za prihodnji teden sklicali v celjskem Narodnem domu in bodo na njej namesto googla o naših poteh razglabljali prvaki političnih strank slovenske desnice.

Tlačani bi šli nekam v tople kraje, vseeno če ob Rdeče ali Črno morje. Ampak o tem verjetno ne bomo ničesar slišali. Le strašili nas bodo, da smo na napačni poti in da nas lahko samo oni povedejo na pravo. Mi pa se sprašujemo, kako bi bilo med potjo in kako na koncu poti. Bomo dobili popotno malico in dovolj pijače, bo na cilju vroče kot v peklu ali mrzlo kakor v mrtvašnici?

Ne vemo sicer, kako je bilo v ta teden v Hotelu Žalcu - tam poleg sob, restavracije in igralnice ponujajo še marsikaj - na pogovoru s poslanko Evo Irgl o aktualni politiki in njenem vodenju parlamentarne komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti. Janka Pirnata, ki vabi na pogovor, je malo zaneslo in je medijem sporočil, da bo govora o ženski problematiki.

Tudi tlačani bi raje še kaj novega izvedeli o ženskah kakor poslušali nakladanja o tem, katera politična stranka je ničvredna, katera pa zveličavna.

Viseči in tuji

Sta se pa predvolilno zganila župana obeh mest v naši regiji. Kar naenkrat in po treh letih in pol malodušnosti do tlačanov in Celja se je celjski knez Bojan Šrot odločil nekaj narediti. Z občine nas sicer opozarjajo, da prej ni bilo toliko možnosti pridobivanja sredstev, mi pa dodajamo, da očitno tudi volje ne.

Tlačanom bo celjski knez torej kupil mestna kolesa, tretjino celo električnih, na Šmartinskem jezeru bo postavil novo skakalnico, kupil bo občinske avtobuse, s Starega gradu na Miklavški hrib pa visoko nad Savinjo načrtuje polkilometrski viseči most. Mostu morda nikoli ne bomo videli, to si kar zapomnimo, saj še za 500 metrov vezne ceste na Dolgem polju nima denarja. Bicikli bodo zadostovali.

Tudi velenjski graščak Bojan Kontič je napovedal nove dosežke v rdeči dolini z vse več gospodarskimi problemi, recimo oder ob velenjskem jezeru. Od treh najvišjih slovenskih predsednikov pa je zahteval sistemske ukrepe za ureditev sporazumevanja v albanščini v velenjskih vrtcih.

Mi razumemo takole. Po 20 letih Šrotovega županovanja bi bilo vrh glave, če bi bil župan samo letos in nam ga ne bi bilo treba po nemarnem toliko let vlačiti po časopisih. Kar pa se Kontiča tiče, mu priznamo, da njegovo opozarjanje na vse več tujejezičnih otrok jemlje predvolilni zagon šaleški desnici.

Tudi na prikazu načrtovanega visečega mostu čez Savinjo s pobočij pod Starim gradom in Miklavškim hribom so pešci in kolesar. Slika: Arhiv MOC/Nande Korpnik