K reševanju jezika in naroda danes poziva vsa politika, leva in desna. Eni so malo nerodni, drugi imajo čudne ideje.

Tlačani prosimo kneze, naj malce popravijo svoj besednjak. Primer. Ko je velenjski knez Bojan Kontič oni dan pozval tri najvišje predsednike države, naj sistemsko rešijo problematiko tujcev v Velenju in v vsej vesoljni Sloveniji, je imel v mislih ukrepe v zvezi s težavami vzgojiteljic, učiteljic in zdravstvenega osebja zaradi nerazumevanja albansko govorečih otrok in njihovih mamic. Nam je to malce zadišalo po nekakšni končni rešitvi judovskega vprašanja ali onem vzkliku, da naj to deželo spet naredijo ...

Sistemske rešitve so namreč lahko takšne ali drugačne, zato naj bodo bolj natančni: bolje je govoriti o uzakonitvi načrta in financiranja socialne in kulturne integracije priseljencev.

Teh je bilo v tej deželi na prepihu narodov – zaradi česar je Slovenec stalno tudi politično malo prehlajen, če parafraziramo Tomaža Šalamuna – vedno in skozi vso slavno zgodovino dovolj.

Že asirski trgovci so se v antični Celeii učili latinsko, celjski grofje ter kasneje nemški industrialci in trgovci so lomili jezike po slovensko, med obema vojnama so se kraljevi uradniki, po drugi vojni pa jugoslovanski oficirji v Celju – no, vsaj nekateri – naučili celjščine, mi pa smo se takrat naučili srbohrvaščine. Tako smo lahko tudi delavcu iz južnejše republike, ko je vprašal, ali je prav, da že deset let »stanuje v baraka«, povedali, da to ni prav in da se reče »v baraki«.

Potem so se naši otroci mimogrede naučili angleško, francosko ali nemško, mi pa smo se po osamosvojitvi čudili argentinskim rojakom, ko so z nami spregovorili v arhaični slovenščini ...

Da je slaba rodnost tlačank problem Slovencev, zna slovenska desnica lepo ubesediti in ne pozabi dodati, da je vsega kriva komunistična preteklost. Še danes nas tepe. Nič ne pomaga, če nam v nedeljo konservativci zapro trgovine, ko pa liberalci z emancipiranjem žensk vse tovrstne učinke izničijo.

Prvak slovenske opozicije je v sredo v celjskem Narodnem domu iznesel svojo zamisel za rešitev natalitete. Po njegovem je pomembna narodnostna sestava prebivalcev, zato ne smemo dovoliti nenadzorovanih migracij, temveč moramo v Slovenijo povabiti Slovence po svetu, ki so v materialni stiski.

Toda kaj bi rešilo zaprtje meja in uvoz slovensko govorečih siromakov? Ničesar. Tudi številni tlačani smo v stiski in prav zato imamo premalo otrok.

V resnici si želijo več revnih volivcev, da nam bodo lažje mešali glave, ne pa več slovenščine!