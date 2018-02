Babi, kaj je to operacija?

Kako odpraviti čakalne vrste v zdravstvu? To je tako rekoč edino pomembno vprašanje, ki se ga loteva v svojem mandatu Cerarjeva vlada. Seveda, število čakajočih se je v času ministrice za zdravje Milojke Kolar Celarc bistveno povečalo. Prejšnje vlade - Janševa in Pahorjeva - so čakalne vrste odpravljale z močnimi finančnimi injekcijami. Vsaka operacija pač nekaj stane. Zdravnike sta spodbujala, da čim več delajo. Zdaj je drugače. Ta vlada poskuša odpraviti čakalne vrste s postavljanjem administrativnih ovir in s finančnim kaznovanjem zaposlenih v zdravstvu. V čakalnih vrstah so bolni ljudje. Bodo tako res prišli prej na vrsto?