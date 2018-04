Brez poguma in osebnosti

Za slovensko priznanje Palestine kot neodvisne in suverene države ni pravne podlage, je na včerajšnji seji odbora za zunanjo politiko (OZP) ocenil predsednik odbora Jožef Horvat in s tem ne le končal sejo, na kateri bi slovensko priznanje Palestine moralo dobiti ključno pravno-politično-strokovno »podlago«, temveč tudi zgodbo priznanja - do morebitnega novega poskusa v naslednji vladno-parlamentarni sestavi.

Ideja o priznanju Palestine, za katero so se najbolj zagrizeno zavzemali poslanci Levice, v boju za svojo »dediščino« in v kontekstu spreminjajoče se hierarhije v evropski zunanji politiki pa jo je konec leta z vsemi štirimi zagrabil tudi zunanji minister Karl Erjavec, je tako klavrno propadla. Uradno - iz proceduralnih razlogov, saj »vlada ni sprejela jasnega sklepa, ali priznanje podpira ali ne«. Neuradno - iz političnih razlogov.