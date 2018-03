Iluzija turškega triumfa in tragedija kurdske strateške naivnosti

Turška vojska je s pomočjo z vseh vetrov zbranih pripadnikov politično in vojaško že davno proslule Svobodne sirske vojske (FSA) v nedeljo zjutraj zasedla mesto Afrin, središče istoimenske province, ki je bilo zadnjih nekaj let pod nadzorom kurdskih Ljudskih zaščitnih milic (YPG).



Padec Afrina je bil pričakovan. Kurdski borci se kljub okrepitvam iz preostalih provinc z večinskim kurdskim prebivalstvom na severu Sirije niso mogli ubraniti pred turško podizvajalsko invazijo. Ta brez kontinuiranih letalskih napadov ne bi bila uspešna. Ljudske zaščitne milice namreč ne premorejo protiletalskega orožja – tega v letih svojega bojnega delovanja, ki je bilo večinoma povezano z vojno proti samooklicani Islamski državi, niso potrebovale. Ko pa je Moskva pred dvema mesecema prižgala zeleno luč za turško operacijo Oljčna vejica in so se z neba nad Afrinom umaknila njena lovska letala, so Kurdi postali odprta in lahka vojaška tarča.