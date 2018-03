Kitajski model

»Dve poti sta se razhajali v rumenem gozdu in žal mi je bilo, da nisem mogel prehoditi obeh, popotnik le ene poti sem dolgo stal.« Tako pravi pesnik Robert Frost, o katerem vse pogosteje razmišljajo vsi, ki opazujejo, katero pot bodo izbrale svetovne sile. »Vzdihujoč bom o tem pripovedoval nekje čez mnogo, mnogo let: dve poti sta se v gozdu razšli in jaz, jaz sem izbral manj izhojeno, in v tem je bila edina razlika.«



Kitajska je pravkar izbrala pot, po kateri je njena zgodovina pogosteje korakala. Vso oblast je predala v roke enega človeka.