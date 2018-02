Naj Cerar še na koncu le obljublja

Če hoče učiteljica s 15 leti delovne dobe osem odstotkov višjo plačo (napredovanje za dva razreda), bo zaradi nje izgubila službo snažilka, ki zdaj shaja z minimalno plačo. Namerno začenjam v slogu sindikatov, kajti če ti kažejo na »enormne dobičke podjetij«, iz katerih bi se črpale višje javne plače, je prav, da opozorim, kaj se bo zgodilo.



Pustimo populizem ob strani. Ključna težava proračuna in s tem posledično tudi plač javnih uslužbencev je to, da imamo ob rekordni gospodarski aktivnosti in izjemni gospodarski rasti komaj izravnan proračun. Skratka, država porabi preveč. A kljub temu imamo dolge čakalne vrste v zdravstvu, nizke pokojnine, skromno financiranje vojske, kadrovske težave ponekod ter nizke plače nekaterih javnih uslužbencev ob bistveno višjih povprečnih plačah v javnem sektorju, kot so v gospodarstvu.