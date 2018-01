Operacija Oljčna vejica: Turška ruleta

Turška vojaška invazija v provinco Afrin na severozahodu Sirije, ki jo je uradna Ankara cinično oklicala za Operacijo Oljčna vejica, je bila predvidljiva. Ne le zaradi tega, ker je turški predsednik Recep Tayyip Erdogan že več mesecev napovedoval (do)končni obračun s sirskimi Kurdi, oziroma z milico YPG, pač pa zaradi pasivno-aktivnega vedenja ključnih zunanjih akterjev sirske »svetovne vojne«, ki bi lahko brez večjih težav zaustavili turški geostrateško izjemno tvegan vojaški poseg. Toda to se ni zgodilo.



Združene države, ki jih turške oblasti zaradi oblikovanja skupnih obmejnih enot s sirskimi Kurdi posredno krivijo za svoj naskok na Afrin, Ankari niso niti resno zagrozile. Rusija, ki nadzira zračni prostor nad severozahodom Sirije in ima na »terenu« tudi več sto svojih vojakov, je po srečanju s turškimi obveščevalci celo »nejevoljno« pristala na udrihanje turške »oljčne vejice« po sirskih Kurdih – ti so bili v času svojega zagrizenega boja proti samooklicani Islamski državi daleč najbolj izpostavljeni in uspešnih, hkrati pa sta jih za svoje orodje (in orožje) uporabljala tako Washington kot Moskva.