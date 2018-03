Peršak je nasedel na čereh slovenske kulture

Ko se je Tone Peršak odločil, da bo postal slovenski kulturni minister, se je prav gotovo zavedal, v kaj se spušča. Kot državni sekretar na ministrstvu za kulturo je lahko od blizu opazoval, kako težko je svojo barko v razburkanih vodah slovenske kulture vozila njegova predhodnica Julijana Bizjak Mlakar in kako je pod pritiskom nazadnje morala odstopiti. Gotovo je moral vsaj za hipec pomisliti, da se utegne enako zgoditi tudi njemu, a je zoprno misel odgnal s tem, da kot pisatelj, režiser, predavatelj na AGRFT, nekdanji predsednik DSP in Pena slovensko kulturo pozna do obisti in da je kot nekdanji poslanec v državnem zboru in trzinski župan dobro prekaljen tudi v politiki.

Slabi dve leti pozneje se je pokazalo, da je kljub vsemu premalo opremljen za varno plovbo in da je nasedel na čereh neurejenih razmer v slovenski kulturi. Tako kot njegova predhodnica se je tudi sam znašel pred zahtevo pošteno razgretih slovenskih kulturnikov, naj odstopi oziroma naj ga premier Cerar razreši.