Rebus v Italiji

Mogoče so si Italijani v nedeljo oddahnili, končala se je najbolj mizerna in bizarna volilna kampanja. Obvladoval jo je Silvio Berlusconi, replicant samega sebe, in njegova različica desnih zaveznikov iz leta 1994, vendar so tokrat znane temnine fašizma bolj razvidne, podton neofašistične desnice ni več tih.

Toda po prazni volilni tekmi, postregla je s številnimi praznimi obljubami in sladkimi lažmi, in po dolgi volilni noči, 5. marec, kakor je bilo pričakovati, ni prinesel kakega olajšanja. Ostaja velika enigma, kako sploh sestaviti prihodnjo italijansko vlado.