Semafor brez rdeče

Ste se kdaj med zadovoljevanjem potrebe po sladkem s priboljškom iz avtomata poglobili v tabelo na zadnji strani njegove embalaže? Daljnovidni bi za branje številk v tabeli potrebovali povečevalno lupo, a tudi kratkovidni iz njih težko kaj razberejo, če se iz drugih virov ne poučijo o njihovem pomenu. Žal so te številke edini podatek, kakšno živilo smo si privoščili.

Od konca leta 2016 morajo biti vsa pakirana živila in pijače v Evropski uniji opremljeni s tabelo hranilnih vrednosti, ki navaja, koliko sladkorja, maščob, soli in beljakovin vsebuje sto gramov izdelka. Informacije naj bi potrošnike seznanjale o hranilih, pomembnih za njihovo zdravje, vendar jih le malokdo razume. Podatki, kolikšen odstotek dnevno priporočenih kalorij in drugih hranil predstavlja izdelek, pa so milo rečeno zavajajoči. Zdaj je industrija pripravila nov piškot presenečenja v obliki prehranskega semaforja.