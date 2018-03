V času lažnivih novic verodostojni mediji štejejo

Informacije so danes tako rekoč na vsakem vogalu, kot še nikoli prej so dostopni filmi, glasba, kultura in športni prenosi. Javna radiotelevizija, ki je nekoč bolj ali manj ekskluzivno zagotavljala številne od teh storitev, pa bo lahko tudi v libertarni Švici ohranila obvezne prispevke. Nedeljski referendum je s presenetljivo večino odločil proti njihovi odpravi, pa čeprav ti niso nizki niti za prebivalce ene najbogatejših držav sveta. Sodobna gigantska ponudba bolj ali manj zastonjskih informacij in medijske zabave ima vgrajene pomanjkljivosti, ki jih prepoznavajo tudi Švicarji. Njihova javna radiotelevizija SRG (Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft) je včasih morda celo dolgočasna, a približno enaki deleži desno in levo usmerjenih gledalcev in poslušalcev kažejo splošno zaupanje prebivalstva.

V obdobju lažnivih novic, s katerimi troli avtokratskih držav spodkopavajo institucije demokratičnih pravnih držav, in raznih berlusconijev, ki televizijske in radijske postaje instrumentalizirajo za lastne potrebe, to ni majhna stvar. Celo italijanska Švica, ki jo s svojimi postajami dosega original, je prepričljivo glasovala proti odpravi prispevka.